العين - وام

كرّم المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها الـ11 للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك بحضور مدير الجامعة، الدكتور أحمد علي الرئيسي، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية والباحثين والطلبة، كما شهد الحفل إطلاق استراتيجية جامعة الإمارات العربية المتحدة للبحث والابتكار 2027-2029، التي تستكمل الإنجازات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتركّز على تعزيز الأثر الوطني للبحث العلمي، وترسيخ المكانة البحثية العالمية للجامعة، وتطوير الشراكات البحثية، ودعم التعاون متعدد التخصصات، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول ذات أثر ملموس ومستدام.

وأكد زكي أنور نسيبة، في كلمته خلال الحفل، أن الجامعة تضطلع بمسؤولية كبيرة في تحفيز الإبداع والابتكار من خلال توفير الموارد والمقومات اللازمة لتمكين الأكاديميين والباحثين والطلبة من تطوير قدراتهم البحثية، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للوطن.

وقال: «إن إنجازاتكم ركيزة صلبة ننطلق منها نحو استراتيجية الجامعة للبحث والابتكار 2027-2029، التي تقوم على هدفين مترابطين: تعزيز الأثر الوطني لأبحاثنا، وترسيخ الريادة العالمية للجامعة. وسيعتمد نجاحها على الكفاءات والشراكات التي تبنونها».

وأشار إلى أهمية توجيه القدرات البحثية للجامعة نحو الأولويات الوطنية، وتهيئة بيئة داعمة للأبحاث الرصينة، وتعزيز التعاون بين التخصصات العلمية، وتسريع تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، من خلال توثيق الشراكات مع القطاعين الحكومي والصناعي، وتطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتخدم أجندة التنمية الوطنية.

وشهدت الدورة الـ11 من الجائزة تكريم أصحاب 12 مشروعاً ابتكارياً، توزّعت على ثلاث فئات رئيسة، هي أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلبة، وشملت سبع مجالات حيوية، هي: التغير المناخي والاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة، والصحة والعلوم الطبية، والتكنولوجيا والأمن السيبراني، والإدارة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، والتعليم والتعلم مدى الحياة، والتنقل والتنمية الحضرية، وتوزّعت المشاريع الفائزة بواقع خمسة مشاريع ضمن فئة أعضاء هيئة التدريس، ومشروعين ضمن فئة الموظفين، وخمسة مشاريع ضمن فئة الطلبة، بما يعكس تنوّع الاهتمامات البحثية والابتكارية في المجتمع الجامعي، وتكامل الخبرات العلمية عبر مختلف التخصصات.