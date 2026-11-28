أدرجت وزارة التربية والتعليم 12 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الفصول الدراسية، موزعة على مجالات تشمل تصميم العروض والصور، وإنتاج الفيديو والموسيقى، وبناء التطبيقات، والبحث، والمحادثة، وإعداد المحتوى التعليمي.

وتضمنت القائمة التي جاءت ضمن دليل أولياء الأمور حول الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم» تسع أدوات هي «كانفا» لتصميم العروض التقديمية وتوليد الصور، و«إيماجن آرت» لتوليد الصور ومقاطع الفيديو، و«سونو» لإنتاج الصوتيات والموسيقى، و«لوفابل» لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، و«بيربليكسيتي» لمحرك الإجابات والمساعدة البحثية، و«نوتبوك إل إم» للمساعدة في البحث، و«مانوس إيه آي» بوصفه مساعداً تفاعلياً، و«فالكون» نموذجاً لغوياً مطوراً في دولة الإمارات، و«كلود» روبوت محادثة ومساعداً ذكياً.

وقدّم الدليل أمثلة تطبيقية على توظيف هذه الأدوات في التعلم؛ منها تصميم ملصق لمعرض العلوم عن الطاقة المتجددة باستخدام الأيقونات والرسوم البسيطة، وإنشاء رسم توضيحي للمجموعة الشمسية داخل الصف مع كتابة أسماء الكواكب عليه، وتأليف أغنية تعليمية قصيرة تساعد الطلبة على حفظ مجموعات الجدول الدوري، إلى جانب إنشاء لعبة تعليمية بسيطة لاختبار مفردات مادة الأحياء.

وشملت الأمثلة أيضاً إعداد شرح موثق عن كيفية عمل الجاذبية مدعوم بأمثلة من الحياة الواقعية، وتحليل نص مملى وإنشاء دليل دراسة يتضمن الموضوعات والأسئلة النقاشية، وتحويل منهج دراسي كامل إلى خطة أسبوعية بأهداف تعليمية، وشرح مبسط لإحدى قواعد النحو العربي لطالب في الصف السادس، فضلاً عن تلخيص المفاهيم الأساسية في الرياضيات لطلبة الصف السابع في نقاط مبسطة.

وضمت الأدوات ثلاث تطبيقات إضافية للمحادثة والمساعدة الذكية، هي «جيميني»، و«تشات جي بي تي 5»، و«كوبايلوت». واقترح الدليل الاستعانة بها لإنشاء قصة مبسطة لطلبة الصف الثالث لتعريفهم بمفهوم إعادة التدوير، وإعداد 10 أسئلة تدريبية في الرياضيات لطلبة الصف الثامن مع الإجابات، ومراجعة مقال في الجغرافيا للتحقق من الأخطاء اللغوية وتحسين الشرح.

وترد الأدوات في الدليل ضمن قائمة مقترحة للاستخدام في السياق التعليمي، مع أمثلة لأوامر توجيهية يمكن أن تساعد المعلمين والطلبة على توظيفها في أنشطة التعلم وإنتاج المواد التعليمية.