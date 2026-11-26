أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن المؤسسات التعليمية تظل مسؤولة عن سلامة الطلبة وحمايتهم عند تنفيذ الأنشطة خارج مقارها، حتى عند الاستعانة بجهات خارجية أو شركات للمواصلات المدرسية، مشددة على عدم جواز إعفاء المؤسسة نفسها من هذه المسؤولية بموجب إقرار بالتنازل عنها أو عقد.

وأفادت، عبر إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص بدبي، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، بأن الرحلات والتدريب العملي والتدريب المهني والتعلّم خارج المؤسسة تستوجب موافقة رسمية مسبقة من قيادتها على كل نشاط، وإجراء تقييم موثّق للمخاطر قبل اعتماده، إلى جانب ترتيبات واضحة للإشراف والتواصل والطوارئ والإبلاغ عن الحالات.

وأوجب الإطار على المؤسسة، قبل الاستعانة بأي جهة خارجية أو شركة للمواصلات المدرسية، إجراء العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من التراخيص، والخلفيات المهنية للعاملين ومدى ملاءمتهم، وسياسات سلامة الطلبة وحمايتهم، والتأمين، والكفاءة في مجال الحماية، والامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة.

وأوضح أن المواصلات من المؤسسة التعليمية وإليها تندرج ضمن واجبها في رعاية الطلبة، مع إلزامها بالاحتفاظ بسجل معتمد لمقدمي الخدمات من الأطراف الخارجية، والتحقق من استمرار استيفائهم متطلبات سلامة الطلبة وحمايتهم طوال مدة التعاقد.

وشدد على أن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني، عند الاستعانة بجهات مستضيفة للتدريب العملي أو شركاء في التدريب أو مقدمي خدمات متعاقد معهم، يجب أن تعدّ هذه الجهات جزءاً من منظومة سلامة الطلبة وحمايتهم، لا جهات منفصلة عنها.

وفي تفصيل متطلبات الأنشطة خارج مقر المؤسسة، أوجب الإطار أن يشمل تقييم المخاطر، كحد أدنى، ترتيبات الإشراف ونِسب المشرفين إلى الطلبة، والمواصلات المدرسية، والاحتياجات الطبية، والظروف التي قد تزيد تعرض بعض الطلبة للضرر، وإمكانية الوصول، والحدود المهنية، وترتيبات النوم عند الاقتضاء، وإجراءات الطوارئ.

كما ألزم بالحصول على موافقة أولياء الأمور أو الأوصياء أو القائمين على الرعاية للمتعلمين دون 18 عاماً، وموافقة صريحة من المتعلمين البالغين 18 عاماً فأكثر بعد توضيح المعلومات اللازمة لهم.

وأوجب إبرام اتفاقيات مكتوبة مع الجهات المستضيفة لبرامج التدريب العملي والمهني، تحدد مسؤوليات سلامة الطلبة وحمايتهم، ومتطلبات الصحة والسلامة، وواجب الرعاية.

وفي جانب التواصل، أكد الإطار ضرورة ضمان إمكانية الاتصال بمنسق حماية الطلبة أو مسؤول الحماية المعيّن أو أحد نوابه طوال مدة الأنشطة المنفّذة خارج المؤسسة، وتوفير هاتف مخصص للتواصل بشأن سلامة الطلبة وحمايتهم، أو قناة اتصال مخصصة للطوارئ لهذه الأنشطة.

وألزم أعضاء الكادر الذين يقودون أنشطة خارج المقر بتلقّي التدريب المناسب في سلامة الطلبة وحمايتهم والإسعافات الأولية وإجراءات الطوارئ، مع الإبلاغ عن جميع الحالات المتعلقة بسلامة الطلبة وحمايتهم وتوثيقها، بما فيها الوقائع التي كادت تؤدي إلى وقوع ضرر.

وفي ما يتعلق بالبرامج الدولية والزيارات خارج الدولة، أوجب الإطار التخطيط المسبق للمغادرة، والتحقق من القوانين المحلية وأطر حماية الطفل المعمول بها في الدولة المستضيفة، وإجراءات الطوارئ الطبية والإخلاء، وآليات التواصل مع أولياء الأمور وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتحقق من الجهات المستضيفة.

كما اشترط على من يقود أي نشاط دولي استكمال تدريب المستوى الثاني المخصص للسياقات الأعلى عرضة للمخاطر، والحصول على شهادة في الإسعافات الأولية، على أن يستكمل أعضاء الكادر الموجودون على رأس عملهم عند تاريخ السريان هذين المتطلبين خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.

وأكد أن هذه المتطلبات تكتسب أهمية خاصة في مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني، حيث قد يشكل التدريب العملي والمهني جزءاً منتظماً من البرامج التعليمية والتدريبية، كما تسري على الرحلات المدرسية والأنشطة الرياضية والزيارات التي تتضمن المبيت والبرامج الدولية.