أصدر «مشروع المعرفة»، على هامش قمة المعرفة العالمية 2026، أربعة موجزات للسياسات ترصد تحديات إنتاج المعرفة وصنع القرار والتعافي والمشاركة في سوق العمل.

وكشفت الموجزات التي حصلت ”الإمارات اليوم“ على نسخة منها، أن فجوات البيانات حالت دون احتساب الدرجة الإجمالية لـ46 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2025، وأن معظم الدول الأعضاء في «الإيسيسكو» تنفق أقل من 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، فيما تُقدَّر مشاركة المرأة في القوى العاملة بالدول العربية بـ19%، مقابل 71.1% للرجل.

وتستند الموجزات الأربعة إلى موائد مستديرة للسياسات عُقدت ضمن «قمة المعرفة 2026»، وتجمع بين خلاصات نقاشات الخبراء والأدلة الدولية وتوصيات عملية لصنّاع السياسات.

يرصد الموجز الأول، «بناء سياسات المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي»، الفجوة في تمويل البحث والتطوير لدى الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو». ففي حين يقل إنفاق معظم هذه الدول على البحث والتطوير عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، يتراوح المستوى المرجعي العالمي الذي أورده الموجز بين 2% و4.5%.

ويحدّد الموجز ست أولويات لدعم انتقال هذه الدول من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها، من بينها تعزيز حوكمة المعرفة على المستوى الوطني، وبناء نظم معرفية موثوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنتاج المعرفة بلغات متعددة، وتعزيز الوعي الإعلامي والمعلوماتي، وتوسيع التعاون الإقليمي.

ويكشف الموجز الثاني، «من البيانات إلى القرارات»، أن مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025 تمكّن من احتساب الدرجة الإجمالية لـ149 دولة من أصل 195 دولة شملها، بسبب فجوات في البيانات. ويقدّر الموجز عائد كل دولار يُستثمر في نظم البيانات بنحو 32 دولاراً أميركياً، ويبحث كيف يمكن للحكومات توظيف قدراتها المتنامية في البيانات والذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر فاعلية، تراعي احتياجات الناس وتخضع للمساءلة.

ونُظّمت المائدة المستديرة التي استند إليها الموجز بالتعاون مع «مبادرة الممارسات والسياسات المؤسسية» التابعة لكلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت.

ويعرض الموجز الثالث، «الذكاء التنموي كمحرك للتعافي والتحوّل المنظومي»، كيفية الجمع بين البيانات الضخمة والاستشراف والتجارب الميدانية والذكاء الاصطناعي لاستخلاص رؤى تدعم القرارات الاستراتيجية في البيئات غير المستقرة وسريعة التغيّر. ويستعرض أمثلة واقعية على إنتاج هذه الرؤى واستخدامها، ويقترح خطوات أولية تمكّن المؤسسات من بناء هذه القدرة وتوظيفها في إدارة التعافي وتطوير السياسات.

ويتناول الموجز الرابع، «تعزيز المساواة بين الجنسين في أسواق العمل المستقبلية»، العوائق التي تحدّ من مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية، حيث تُقدَّر مشاركتها بـ19%، مقابل 71.1% للرجال في المنطقة، و40.2% للنساء على مستوى العالم.

ويستند الموجز إلى أوراق بحثية أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية، ويرصد تطوّر مشاركة المرأة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والأخضر والأزرق، ويقترح سُبلاً لتقليص الفجوة وتوسيع فرص دخول النساء إلى هذه القطاعات.