«أمان أطفالنا أمانتنا».. حملة لتعريف المجتمع بمنظومة حماية الطفل

صممت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع شركائها، حملة «أمان أطفالنا أمانتنا»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة «دام الأمان» ودورها في حماية الأطفال في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، من خلال تقديم معلومات واضحة ومبسطة تساعد أولياء الأمور والمعلمين وأفراد المجتمع على التعرف إلى المؤشرات التي قد تنذر بتعرض الأطفال للإساءة أو الإهمال، والتصرف بالشكل المناسب، والإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بسلامتهم.

وأنشأت الهيئة منظومة «دام الأمان» المتكاملة لحماية الطفل التي تضم 21 جهة محلية واتحادية معنية بقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وإنفاذ القانون والقضاء، وتعمل ضمن إطار موحد لتعزيز الوقاية من الأذى، والكشف المبكر عن الحالات التي قد تهدد سلامة الأطفال، وتنسيق الاستجابة بما يضمن توفير الحماية والرعاية والدعم المناسبين للأطفال وأسرهم.

وتستند المنظومة إلى سياسة «دام الأمان» لحماية الطفل، التي أُطلقت عام 2023 واعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وترتكز على قانون حقوق الطفل «قانون وديمة»، إذ تحدد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنسيق والتعاون فيما بينها عبر مختلف القطاعات، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار في حماية الأطفال على مستوى الإمارة.

وأسهمت الجهود المشتركة ضمن منظومة «دام الأمان» في تعزيز قدرات منظومة حماية الطفل، حيث جرى تدريب أكثر من 400 مختص في هذا المجال، إلى جانب تدريب العاملين في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، لرفع كفاءتهم في الوقاية من الأذى.

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