سؤال وجواب

سأل طلبة عن المقصود بالتدريب العملي الصوري الذي تحذّر منه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعما يقصد بالتلمذة المهنية؟

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن التدريب العملي الصوري يُقصد به تسجيل الطالب في برنامج تدريب عملي بشكل شكلي فقط، دون تنفيذ فعلي لمحتوى التدريب أو التزام بمخرجاته، وذلك بقصد التحايل أو استيفاء متطلبات التخرج شكلياً.

ولفتت إلى أن التلمذة المهنية هي عبارة عن برنامج تعليمي منتظم ومزدوج يجمع بين التعليم النظري في المؤسسة التعليمية والتدريبية المعتمدة وبين التدريب العملي في جهة التوظيف، ما يسمح للأفراد باكتساب الخبرة العملية والمعرفة النظرية بمهنة معينة، ويؤدي إلى الحصول على مؤهل معترف به عند الانتهاء من البرنامج.