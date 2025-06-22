جامعة الإمارات تستعرض 31 مشروعاً مبتكراً

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة فعالية «يوم عرض الشركات الناشئة» ضمن برنامج «من الفكرة إلى النموذج الأولي (I2P)»، في منتزه العلوم والابتكار، تتويجاً لبرنامج تدريبي مكثّف استمر ثمانية أسابيع، تلقّى خلاله المشاركون الإرشاد والتوجيه لتطوير نماذج أولية قابلة لتطبيق أفكارهم الابتكارية.

وتقدّم للبرنامج 181 فريقاً، واختير 31 مشروعاً ريادياً للمشاركة في النسخة النهائية.

وأكد الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة، أهمية المبادرات في إعداد جيل جديد من القادة ورواد التغيير، مشيراً إلى أن «ما نشهده اليوم هو ثمرة مسيرة إبداعية، تحوّلت فيها الأفكار إلى نماذج أولية، والرؤى إلى مشاريع قابلة للتنفيذ».

وأكد أن «هذه ليست مجرّد أفكار ناشئة، بل حلول واقعية لتحديات إنسانية في مجالات متعددة كالصحة والتعليم والاستدامة والتكنولوجيا»، لافتاً إلى أن «ما يُعرض اليوم هو نواة لقصص نجاح واعدة قد تتصدّر المشهد العالمي في المستقبل القريب».

وتنوّعت المشاريع بين تقنيات لتحويل الرطوبة إلى مياه صالحة للشرب، ونظارات ذكية لذوي الإعاقة السمعية، ومدرب لغوي ذكي للغة الإشارة باللهجة العربية، ونظام ذكي لمتابعة صحة الأم والجنين، وغيرها من الابتكارات التي عكست وعي الطلبة وجرأتهم على اقتحام سوق الحلول المستقبلية، ما يعكس أهمية المنتزه كمنصة استراتيجية لدعم منظومة الابتكار في الدولة، وتسريع تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال.