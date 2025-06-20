نتائج امتحانات نهاية العام من 30 يونيو إلى 2 يوليو

اختتم طلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، سباق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث (نهاية العام)، للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، حيث أنجزوها خلال 10 أيام من 10 يونيو الجاري حتى أمس.

وبحسب التقويم الأكاديمي المعتمد، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، يتم تحليل نتائج الفصل الدراسي الثالث، وإصدارها من 30 يونيو إلى الثاني من يوليو المقبل، وفق جدولة زمنية ستعلن عن تفاصيلها وزارة التربية والتعليم لاحقاً.

ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025 اليوم الجمعة، وتستمر حتى 25 الجاري لطلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12، إذ تستهدف الطلبة المتغيبين بعذر رسمي مقبول، والذين واجهوا مشكلات فنية موثّقة أثناء أداء الامتحانات، والطلبة المصرح لهم مسبقاً بأداء الامتحانات عن بُعد، خصوصاً المقيمين خارج الدولة لأسباب صحية أو مرافقة مرضى.

وبحسب التقويم الأكاديمي، يتقدم الطلبة المخفقون في الجولة الأولى من الاختبارات النهائية إلى امتحانات الإعادة من الرابع من يوليو المقبل إلى 10 من الشهر نفسه، على أن يتم تحليل نتائج الإعادة وإصدارها في 14 يوليو.

وتبدأ إجازة الصيف للطلبة من 30 يونيو حتى أغسطس المقبل، فيما تبدأ إجازة الهيئات التدريسية والفنية والإدارية في 14 يوليو المقبل، ومن المقرر أن تخضع الهيئات التدريسية والفنية والإدارية والقيادات المدرسية في الميدان التربوي لبرنامج التطوير المهني في الأسبوع الذي يسبق إجازة بداية العام الدراسي الجديد، حيث ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم لاحقاً.

وفي سياق متصل، أدى طلبة أربعة صفوف تشمل التاسع والـ10 والـ11 والـ12 (المسار العام)، الامتحان في مادة الأحياء، أمس، حيث بدأ الامتحان في التاسعة صباحاً واستمر حتى 11:30.

وأكدت إدارات مدارس لـ«الإمارات اليوم» أن طلاب وطالبات الصفوف الدراسية أظهروا التزاماً واضحاً بالأنظمة والقواعد المعتمدة داخل قاعات الامتحان في آخر أيام الموسم الامتحاني، كما تحلّوا بسلوك إيجابي، وحرصوا على تجنب أي مخالفات قد تُعرقل سير الاختبارات.

وأشارت الإدارات إلى أن اختبار الأحياء شكّل المحطة الختامية في جدول اختبارات الفصل الدراسي الثالث، حيث يترقب الميدان الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلبة في مختلف الحلقات.