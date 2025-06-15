سؤال وجواب

تساءل طلبة: هل يوجد عقوبات أو تبعات في حال عدم الالتزام بضوابط دراسة المواطنين في الخارج؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيترتب على عدم التزام الطالب المواطن أو جهة الابتعاث بأحكام قرار «المعايير الإلزامية للدراسة في الخارج»، عدم الاعتراف بالمؤهل العلمي الذي تم الحصول عليه، وعدم الاعتداد بهذا المؤهل لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة وأداء الاختبارات أو مناقشة الرسائل البحثية، أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، كما لن يسمح للطالب باستكمال الدراسات العليا داخل الدولة، إذ يشترط للاعتراف بالمؤهل الجديد أن يكون السابق معتمداً.