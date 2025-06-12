«التربية» تعتمد الجدول الزمني للاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جداول الامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، لطلبة الصفوف من الــ3 حتى الـ12، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، حيث تبدأ لجميع المراحل الدراسية من الجمعة 20 يونيو الجاري حتى الأربعاء 25 منه، في جميع المسارات التعليمية (عام، ونخبة، متقدم)

ويستهدف الاختبار التعويضي الطلبة المتغيبين عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث بعذر مقبول أو واجهوا مشاكل تقنية وتم حصر بياناتهم من خلال منصة IDH.

وبحسب الجدول المعتمد، يستهل طلبة الـ12 امتحاناتهم بمادتَي التربية الإسلامية «إلكتروني» (الفترة الأولى) من 9:00 إلي 10:00 صباحاً، الكيمياء «إلكتروني» (الفترة الثانية) من 10:00 إلى 12:00 مساء، ثم يواصل الطلبة، الاثنين 23 يونيو أداء الامتحان في مادتَي اللغة الإنجليزية والفيزياء، ثم اليوم التالي الثلاثاء 24 منه مادتي الرياضيات واللغة العربية، ويختتمون الطلبة اختباراتهم التعويضية بامتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والأحياء يوم الأربعاء 25 الجاري

أما طلبة المسار التطبيقي، من المقرر أن يستهلون اختباراتهم الجمعة 20 الجاري بمادة التربية الإسلامية فترة أولى فقط، ويؤدون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية الاثنين 23 يونيو، ثم العلوم التطبيقية على فترتين، تليها مادتي الرياضيات التطبيقية واللغة العربية الثلاثاء 20 الجاري، ويختتمون اختباراتهم بمادة الدراسات الاجتماعية، الأربعاء 25 الجاري