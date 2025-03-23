فئتان تؤديان الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثاني من الاثنين إلى الخميس

يؤدي طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة اختبارات الفترة التعويضية غداً الاثنين 24مارس الجاري وتستمر حتى الخميس 27 من الشهر نفسه.

اعتماد الجداول

في وقت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد الجداول الزمنية للامتحانات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، والتي تستهدف طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر الذين تغيبوا عن الامتحانات النهائية بعذر مقبول أو الذين واجهوا مشكلات تقنية خلال فترة الامتحانات.

الطلبة المستهدفون

واوضحت الوزارة أن الاختبارات تستهدف الطلبة المتغيبون بعذر مقبول: يشمل ذلك الطلبة الذين لم يتمكنوا من حضور امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لأسباب خارجه عن ارادتهم وتم قبول أعذارهم من قبل إدارة المدرسة.

الفئة الثانية

وافادت بأن الفئة الثانية المستهدفة تكمن في الطلبة الذين واجهوا مشكلات تقنية؛ يشمل ذلك الطلبة الذين تعرضوا لمشكلات تقنية حالت دون إتمامهم للامتحانات النهائية، وتم توثيق هذه الحالات وإضافة بياناتهم عبر منصة «IDH» من قبل إدارات المدارس.

آليات التطبيق

وقالت إن آليات تطبيق الامتحانات تتلخص في اجراء اختبارات الصفين الثالث والرابع "ورقيًا" بحضور فعلي في المدرسة، فيما يؤديها طلبة الصفين الخامس والتاسع (جميع المسارات) في المدارس الحكومية، ورقيًا بحضور فعلي في المدرسة، اما طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر يؤدون الامتحانات ورقيًا وإلكترونيًا حسب المادة والصف، مع التأكيد على ضرورة إحضار الطلبة لأجهزة الحاسوب الخاصة بالطلبة خلال فترة الامتحانات لضمان تأدية الامتحانات الإلكترونية بسلاسة.

اخطار الطلبة

وشددت الوزارة ضمن توجيهاتها على ضرورة إخطار الطلبة وأولياء الأمور، إذ يحب على إدارات المدارس إبلاغ الطلبة المستهدفين وأولياء أمورهم بمواعيد الامتحانات التعويضية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، حيث لن تُتاح فرصة بديلة لهذه الامتحانات.

وأكدت ضرورة التقيد بالإجراءات وتطبيق كافة الضوابط الواردة في دليل استعداد المدارس للاختبارات، لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق أفضل النتائج.

مادتا الفيزياء والإسلامية

ويستهل طلبة الـ12 امتحاناتهم بمادتَي الفيزياء (الفترة الأولى) من 9:00 إلى 11:30 صباحاً، والتربية الإسلامية (الفترة الثانية) من 12:00 إلى 2:00 ظهراً، وفي اليوم الثاني الثلاثاء 25 مارس يؤدي الطلبة الامتحان في مادتَي الإنجليزية والكيمياء، تليهما الرياضيات والدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 26 الجاري، ويمتحن الطلبة مادتَي اللغة العربية والأحياء، يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.

بيئة عادلة

يُظهر اعتماد جداول الاختبارات التعويضية حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان بيئة عادلة لجميع الطلبة، مما يعكس التزامها بتقديم الدعم اللازم للطلبة لضمان عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالظروف الطارئة أو المشكلات التقنية.