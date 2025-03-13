تعرف إلى إجراءات تصاريح الخروج المؤقت للطلاب خلال الامتحانات

أعلنت مدارس حكومية عن إجراءات إصدار تصاريح الخروج المؤقت للطلبة والطالبات الراغبات في مغادرة المدرسة بالسيارة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024-2025، والتي تمتد حتى 19 مارس الجاري.

شرط أساسي

وشددت إجراءات الحصول على تصريح الخروج، التي أطلعت عليها "الإمارات اليوم"، على أنه يجب على ولي الأمر طباعة التصريح الرسمي الصادر عن الوزارة، وتوقيع التصريح من قبله للموافقة على خروج الطالب أو الطالبة، وإرفاق صورة شخصية للطالب أو الطالبة مع التصريح، والاحتفاظ بالتصريح يوميًا مع الطالب أو الطالبة كشرط أساسي للخروج بالسيارة.

تنظيم وإشراف

وأكدت أهمية متابعة الإجراءات لضمان انسيابية العملية، مشددةً على أهمية التزام الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بالتعليمات المحددة، بهدف الحفاظ على سلامة الابناء وتنظيم عملية الخروج خلال أيام الامتحانات.

وأعربت عن تقديرها لتعاون إدارات المدارس وأولياء الأمور في تنفيذ هذه التعليمات، مؤكدةً حرصها على توفير بيئة آمنة ومنظمة خلال فترة الاختبارات النهائية.