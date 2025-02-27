رسالة من المدارس.. 7 نصائح للطلبة في موسم الامتحانات

مع اقتراب موسم الامتحانات، يواجه الطلاب تحديات كبيرة في تنظيم وقتهم واستغلاله بشكل أمثل لتحقيق أفضل النتائج.

وفي هذا السياق، نشرت مدارس حكومية وخاصة في مختلف إمارات الدولة رسالة توعوية تحفيزية تحمل 7 نصائح للطلبة في موسم الامتحانات، تهدف إلى تحسين تركيز الطلاب وتعزيز قدرتهم على التركيز والاستيعاب.

بيئة المذاكرة المثالية

يؤكد الخبراء على أهمية اختيار مكان هادئ للمذاكرة، مع إضاءة جيدة وتهوية مناسبة، حيث يساعد ذلك في تعزيز التركيز وتقليل التشتت. كما ينصحون بضرورة الابتعاد عن المشتتات مثل الهواتف والتلفاز أثناء الدراسة.

استراتيجيات الحفظ والاستيعاب

يشدد التربويون على ضرورة قراءة الموضوعات عدة مرات، مع محاولة فهم المحتوى بدلاً من مجرد الحفظ الآلي، إذ يسهم ذلك في ترسيخ المعلومات بشكل أفضل.

كما يُوصى بتدوين الملاحظات على الورق أو بطريقة تنظيمية لمساعدة الدماغ على استيعاب المعلومات بسرعة.

تنظيم الوقت ووضع جدول للمذاكرة

يعتبر إعداد جدول زمني منظم للدراسة خطوة أساسية، حيث يمكن للطالب تخصيص فترات مراجعة تتخللها فترات راحة قصيرة.

وينصح الأخصائيون بممارسة أنشطة رياضية أو تمارين خفيفة بين جلسات المذاكرة، لتعزيز نشاط الدماغ وتجديد الطاقة.

تنوع الأساليب والتقنيات

من المهم أن يستخدم الطالب أساليب متنوعة أثناء المذاكرة، مثل حل نماذج من الأسئلة المختلفة، مما يساعد على ترسيخ المعلومات وفهم أنماط الامتحانات المحتملة.

كما يُنصح بعدم التوقف عند الأسئلة الصعبة، بل تجاوزها والعودة إليها لاحقًا.

الاهتمام بالصحة والنوم الكافي

التوازن بين المذاكرة والراحة عنصر أساسي لتحقيق أداء أكاديمي متميز، إذ يحذر المختصون من الإجهاد الزائد والسهر الطويل، حيث يؤثر ذلك سلبًا على التركيز والذاكرة.

وينصح بأخذ قسط كافٍ من النوم للحفاظ على النشاط الذهني.

التحفيز الذاتي والتعامل مع التوتر

يؤكد الخبراء أن الثقة بالنفس والابتعاد عن القلق من العوامل المهمة أثناء فترة الامتحانات.

يُنصح الطلاب بعدم التفكير السلبي في صعوبة الأسئلة، بل حل ما يمكن حله أولًا والتركيز على المواد بشكل متوازن.

الدور الروحي في تعزيز التحصيل الدراسي

إلى جانب الجوانب الأكاديمية، تلعب العوامل الروحية دورًا مهمًا في تعزيز الثقة والطمأنينة لدى الطلاب.

إذ يُنصح بالمداومة على الأدعية والأذكار، والاستماع إلى التلاوات القرآنية التي تساعد في تهدئة النفس ورفع المعنويات.

وأفادت إدارات مدرسية بأن هذه النصائح تمثل خارطة طريق فعالة للطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث تساعدهم على تنظيم وقتهم، وزيادة تركيزهم، والتعامل مع الضغوط النفسية بثقة وهدوء.