الاختبارات التكوينية.. 4 مواد يؤديها الطلاب "ورقيا" و3 إلكترونيا‎

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن الاختبارات التكوينية الثانية "ورقية" للطلاب في 4 مواد دراسية تضم الرياضيات، والفيزياء، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، مقابل 3 مواد يتقدم إليها الطلاب إلكترونيا عبر بوابة LMS، وتضم الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والأحياء أو الكيمياء "مواد اختيارية".

وقالت الوزارة ضمن الضوابط والتعليمات التي وجهتها لإدارات المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، والتي من شأنها ضمان سير العملية بشكل منتظم، إن الطلبة يؤدون الاختبارات التكوينية الثانية، داخل المدارس ولا يسمح بالإعادة في أي مادة إلا بعذر مقبول، موضحة أن درجة الاختبار من 50، ومدة كل اختبار 45 دقيقة.

عذر مقبول

وشددت على أن يبدأ الاختبار بعد الحصة الثالثة في تمام الساعة 11:45 صباحًا، فضلا عن أهمية استمرار يستمر اليوم الدراسي بشكل طبيعي بعد أداء الاختبار، وعدم السماح للطلاب بالخروج من المدرسة إلا بعذر مقبول وبحضور ولي الأمر.

في سياق متصل أعلنت إدارات المدارس عن تفاصيل الجدول المعتمدة لاختبارات التقويم التكويني الثاني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لطلبة الصف الثاني عشر بمساراته كافة "العام، المتقدم، التطبيقي، والمتكامل"، إذ تبدأ الاختبارات في مدارس اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، فيما تبدأ في أخرى يوم 18 الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 25 فبراير 2025.

تفاصيل الجداول

ووفقا للجداول التي تنوعت بحسب كل مدرسة، واطلعت "الإمارات اليوم" على نماذج منها، يؤدي الطلاب الاختبار اليوم في مادة التربية الإسلامية، ثم الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء، يليها الرياضيات يوم الأربعاء، ثم اللغة الإنجليزية يوم الخميس، ويتقدمون لأداء مادة اللغة العربية يوم الجمعة المقبل.

وبينت الجداول بأن الطلبة يتقدمون إلى اختبار مادة العلوم يوم الإثنين 24 فبراير الجاري، إذ تختلف حسب المسار، حيث يؤدي طلبة المسار العام والمتقدم اختبار "الفيزياء"، بينما يخضع طلبة المسار التطبيقي لاختبار العلوم التطبيقية)، ويؤدي طلاب "العام" الاختبار في مادة الكيمياء أو الاحياء يوم 25 من الشهر ذاته.

تحديد الوحدات

حرصت إدارات المدارس على تحديد تفاصيل المناهج المشمولة في الامتحانات والوحدات الدراسية والصفحات التي يشملها الاختبار لكل مرحلة دراسية، فعلى سبيل المثال، ستشمل اختبارات مادة الرياضيات للصفوف المتقدمة وحدات تتعلق بالتصنيف والخصائص الذرية والجدول الدوري، بينما ستتناول اختبارات اللغة العربية تحليل النصوص والمفاهيم اللغوية المختلفة.

أما في مادة العلوم، فسيتم اختبار الطلاب في موضوعات مثل تغيرات سطح الأرض، وتدوير المواد في الطبيعة، والطاقة والحرارة، تبعًا للصف الدراسي. أما في اللغة الإنجليزية، فستتضمن الاختبارات فقرات في الفهم والاستيعاب، القواعد اللغوية، وتكوين الجمل.

جودة المخرجات

وتركز الاختبارات التكوينية على قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية قبل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وتأتي لتعزيز التحصيل الأكاديمي ورفع جودة مخرجات التعليم في مختلف حلقات التعليم.

يُتوقع أن يسهم هذا الاختبار في تعزيز مهارات الطلاب في مختلف المواد الدراسية، حيث يعد فرصة لتقييم أدائهم بشكل دوري، وتتطلع الوزارة إلى أن تكون هذه الاختبارات وسيلة لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيانات تساعد في تطوير المناهج المستقبلية.