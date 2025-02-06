الإثنين المقبل بدء التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025-2026 للمواطنين ومن في حكمهم، ابتداء من 10 فبراير الجاري إلى السابع من مارس 2025، حيث يُفتح التسجيل لمرة واحدة فقط.

وبيّنت الوزارة أن التسجيل يشمل أربع فئات من الطلبة، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الـ12، وتضم الفئات الطلبة المستجدين، والمنتقلين من مدارس أو معاهد خاصة إلى مدارس حكومية، والطلبة المنتقلين من مدارس حكومية إلى أخرى حكومية، والطلبة المنتقلين من مدارس خارج الدولة.

وحددت الوزارة سن القبول في المراحل الدراسية، حيث يُقبل في الروضة الأولى الأطفال من مواليد الأول من سبتمبر 2020 حتى نهاية أغسطس 2021 من أتم الرابعة في 31 أغسطس من العام الذي يُقبل فيه، فيما يُقبل في الروضة الثانية الأطفال من مواليد الأول من سبتمبر 2019 حتى نهاية أغسطس 2020 من أتم الخامسة في 31 أغسطس، ويُقبل في الصف الأول الطلبة من مواليد الأول من سبتمبر 2017 حتى نهاية أغسطس 2019 من أتم السادسة في 31 أغسطس من العام الذي يُقبل فيه ولم يتجاوز عمره ثماني سنوات.

وبيّنت الوزارة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي القادم من خلال موقعها الرسمي أو عبر تطبيقها الذكي، مؤكدةً ضرورة تحديث البيانات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية للوصي (ولي الأمر) لإتمام إجراءات التسجيل.