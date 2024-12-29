سؤال وجواب

. يتساءل طلبة: هل يوجد اختبارات بديلة عن «إمسات» يمكن التسجيل بها لضمان الالتحاق بالجامعات؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها منحت الجامعات مسؤولية ومرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وعليه تحدد كل جامعة بشكل مستقل معايير القبول ببرامجها، وأمثلة على ذلك اختبار «TOEFL» و«SAT» و«AP» وغيرها من الاختبارات التي سيتم اختيارها من قبل الجامعات. ويتعين على الطلبة وأولياء الأمور معرفة اشتراطات القبول بكل جامعة، عبر التواصل المباشر معها.