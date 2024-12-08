سؤال وجواب

يتساءل ولي أمر طالب: هل سيؤثر قرار إلغاء الـ«إمسات» على متطلبات شهادات مناهج المدارس الخاصة؟

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إجراء تغييرات لمتطلبات نظام معادلة الشهادات الدراسية لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الأميركي بعد إلغاء اختبار الـ«إمسات»، حيث يتعين على الطلبة في هذا المنهاج اجتياز الاختبارات التالية: اللغة الإنجليزية (اجتياز أحد اختباري اللغة الإنجليزية)، واختبار الـ«توفل» (TOEFL) بمعدل لا يقل عن 61، والرياضيات «اجتياز اختبار ( SAT 1)- Math Reasoning Test» بدرجة لا تقل عن 450.