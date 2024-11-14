«التربية»: بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 27 الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل البرنامج الزمني لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، للصفوف من الثالث حتى الـ12 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المُطبِّقة لمنهاج الوزارة.

وأشارت إلى أن الاختبارات تبدأ 27 نوفمبر الجاري في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، وتستمر حتى 12 ديسمبر، وتتخللها إجازة الاحتفالات بعيد الاتحاد، ويسبقها تسليم المهام والمشروعات النهائية لمواد المجموعة (B) من 20 إلى 26 من نوفمبر الجاري.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه في ما يخص الجدول الزمني لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025 للصفيّن الثالث والرابع بالمدارس الحكومية والخاصة (امتحان ورقي)، تبدأ بمادة العلوم يوم 27 نوفمبر، تعقبها اللغة الإنجليزية يوم 28 نوفمبر، ثم التربية الإسلامية في الخامس من ديسمبر، والرياضيات في التاسع من ديسمبر، واللغة العربية 10 ديسمبر، وأخيراً الدراسات الاجتماعية 11 ديسمبر.

أما بالنسبة للصف الخامس، في المسارين العام والمتقدم بالمدارس الحكومية (امتحان ورقي)، فتبدأ الاختبارات يوم 27 نوفمبر بمادة العلوم، تليها اللغة الإنجليزية 28 نوفمبر، ثم التربية الإسلامية في الخامس من ديسمبر، والرياضيات في التاسع من ديسمبر، واللغة العربية 10 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية 11 ديسمبر.

وتُقام الاختبارات بالمدارس الخاصة بترتيب الأيام نفسه، على أن ينقسم توقيت الاختبار إلى جزأين؛ أحدهما للورقي والآخر للإلكتروني في مواد العلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ما يتعلق بالصفوف السادس والسابع والثامن في المسارين العام والمتقدم (المدارس الحكومية والخاصة)، فتنطلق الاختبارات يوم 27 نوفمبر بمادة العلوم، ثم اللغة الإنجليزية 28 نوفمبر، والتربية الإسلامية في الخامس من ديسمبر، ثم الرياضيات في التاسع من ديسمبر، ثم اللغة العربية 10 ديسمبر، وتُختتم بالدراسات الاجتماعية 11 ديسمبر، على أن تنقسم تواقيت الاختبارات إلى جزأين أحدهما للورقي والآخر للإلكتروني في مواد العلوم واللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات.

وفي ما يتعلق بالصف التاسع (المسار العام) (امتحان ورقي) للمدارس الحكومية، تُقام الاختبارات في مواد العلوم واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالترتيب أيام 27 و28 نوفمبر، والخامس والتاسع و10 و11 ديسمبر.

وتُقام للمدارس الخاصة بترتيب ومواعيد الأيام نفسه، إلا أن تواقيت الاختبارات تنقسم إلى جزأين؛ الأول منهما للورقي والآخر للإلكتروني في أربع مواد رئيسة.

أما بالنسبة للصف التاسع (المسار المتقدم) بالمدارس الحكومية والخاصة؛ فتُقام الاختبارات بترتيب أيام المسار العام في كل المواد، بالإضافة إلى مادة الأحياء يوم 12 ديسمبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في ما يخص الجدول الزمني لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025 للصف العاشر (المسار العام) بالمدارس الحكومية والخاصة؛ فتبدأ بمادة الفيزياء يوم 27 نوفمبر، ثم اللغة الإنجليزية 28 نوفمبر، تعقبها التربية الإسلامية في الخامس من ديسمبر، فالرياضيات في التاسع من ديسمبر، واللغة العربية 10 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية 11 ديسمبر، وتُختتم الاختبارات بمادة الأحياء 12 ديسمبر، مشيرة إلى أن الاختبارات ستنقسم إلى جزأين ورقي وإلكتروني في مواد الفيزياء واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.

أما بخصوص طلبة الصف الـ10 (المسار المتقدم)، فيُقام اختبار مادة الكيمياء يوم الجمعة السادس من ديسمبر، مع الاستمرار بترتيب بقية المواد نفسها للمسار العام، وبالنسبة للمسار التطبيقي فتبدأ الاختبارات يوم 27 نوفمبر بمادة العلوم التطبيقية، ثم اللغة الإنجليزية 28 نوفمبر، تليها التربية الإسلامية في الخامس من ديسمبر، ثم الرياضيات التطبيقية في التاسع من ديسمبر، واللغة العربية 10 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية 11 ديسمبر.

وذكرت الوزارة أن جدول الاختبارات للصف الـ11 في مسارات (العام والمتقدم والتطبيقي) لطلبة المدارس الحكومية والخاصة، يبدأ بمادة الفيزياء 27 نوفمبر، ثم اللغة الإنجليزية 28 نوفمبر، فالتربية الإسلامية في الخامس من ديسمبر، والكيمياء في السادس من ديسمبر، والرياضيات في التاسع من ديسمبر، واللغة العربية 10 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية 11 ديسمبر، والأحياء 12 ديسمبر.

أما بالنسبة للمسار التطبيقي فتبدأ الاختبارات بمادتي العلوم التطبيقية واللغة الإنجليزية يومي 27 و28 نوفمبر، ثم التربية الإسلامية والرياضيات التطبيقية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالترتيب أيام الخامس والتاسع و10 و11 ديسمبر.

وأفادت الوزارة بأن الاختبارات للصف الـ12 (المسارات العام والمتقدم والنخبة) تنطلق 27 نوفمبر بمادة الفيزياء، تليها اللغة الإنجليزية 28 نوفمبر، ثم التربية الإسلامية في الخامس من ديسمبر، والكيمياء في السادس من ديسمبر، والرياضيات في التاسع من ديسمبر، فاللغة العربية 10 ديسمبر، ثم الدراسات الاجتماعية والأحياء يومَي 11 و12 ديسمبر على الترتيب.

ولفتت إلى أن المسار التطبيقي يبدأ بالعلوم التطبيقية يوم 27 نوفمبر، ثم اللغة الإنجليزية 28 نوفمبر، والتربية الإسلامية في الخامس من ديسمبر، تعقبها الرياضيات التطبيقية في التاسع من ديسمبر، ثم اللغة العربية والدراسات الاجتماعية على الترتيب يومي 10 و11 ديسمبر.

إلى ذلك، حددت الوزارة ثمانية موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2024-2025، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الخامس والتاسع لجميع المسارات التعليمية في المدارس الحكومية من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبيق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمساريين (العام والمتقدم) في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، ويطبق امتحانٌ كتابي إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية للصف الـ12.

كما شملت الموجهات تطبيق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً، حسب المادة والصف، للصفوف من الخامس حتى الـ12، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، فيما حثّت الطلبة على الالتزام بالزيّ المدرسي، وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، وأكدت الوزارة أنه لا يُسمح بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية من قِبل المُعلمين، وتستثنى من تلك الاختبارات الموجهة لطلبة الصف الثالث، إذ يُسمح للمعلم/ المعلمة بقراءة الأسئلة فقط دون التلميح إلى الإجابة.

• «التربية»: عدم السماح بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية من قِبل المُعلمين، وتُستثنى الموجهة لطلبة الصف الثالث.

• الاختبارات تبدأ بمواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، وتستمر حتى 12 ديسمبر، وتتخللها إجازة الاحتفالات بعيد الاتحاد.