3 فرق طلابية تقدم حلولاً مبتكرة لمعالجة تحديات الاستدامة

قدمت ثلاث فرق طلابية من جامعات إماراتية حلولاً مبتكرة لمعالجة تحديات الاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني، وذلك من خلال ابتكار جهاز تكييف صديق للبيئة، وأشجار اصطناعية تنتج طاقة شمسية، وطحالب اصطناعية لامتصاص الكربون وتحويله إلى أكسجين. وحصلوا من خلال ابتكاراتهم على جائزة مسابقة الاستدامة السنوية للجامعات «المسار نحو الحياد الكربوني».

وتفصيلاً، ابتكر الطالب يحيى الهادي «جهاز تكييف سيلاكوول»، يقدم نموذجاً جديداً لمكيفات الهواء ويستفيد من السيليكا جل الرخيص القابل لإعادة التدوير والوفير لتنقية الهواء من الرطوبة، ما يجعله أخف وزناً وأكثر كفاءة في التبريد، حيث يتم تمرير الهواء من خلال مجففات السيليكا جل، ليتم سحب الرطوبة من الهواء للسماح بحدوث دورة تبريد فعالة عن طريق التبخير، إضافة إلى أنها اقتصادية وغير مبذرة.

فيما ابتكرت الطالبات سارة بركة ودينا عطا الله وريم سيف مشروع «كاربون بلوم»، الذي يعالج موضوع فقدان الكربون عبر المصادر الطبيعية مثل الأشجار من خلال تقديم أشجار اصطناعية تمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الطاقة الشمسية، فيما ابتكر الطلبة جان-لوكا لستا وأحمد مراد ومحمد حسام ومحمد أشرف وأمجد حسن «وحدة تنقية الهواء»، حيث يجمع ابتكارهم بين الترشيح الميكانيكي التقليدي والقدرات الطبيعية للطحالب التي تمتص ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأكسجين على مدار الساعة.