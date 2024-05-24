600 بحث علمي في مسابقة «ابتكارات طلبة الجامعات» بأبوظبي

افتتحت جامعة أبوظبي، أمس، فعاليات الدورة الـ11 من مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات»، وذلك في إطار التزامها الدائم بتعزيز الابتكار والتفكير النقدي بين الطلبة.

وتلقت مسابقة العام نحو 600 بحث علمي من 77 جامعة من أكثر من 10 دول، بما في ذلك الإمارات والسعودية وعمان ومصر والكويت، إضافة إلى الأردن ولبنان والعراق وفلسطين والهند ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال مدير جامعة أبوظبي البروفيسور غسان عواد، إن «إقبال طلبة الجامعات المشاركين في المسابقة، يجسد حرصنا في جامعة أبوظبي على التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين، لتزويد الطلبة والمجتمع بمثل هذه المسابقات الأكاديمية، لتطوير معارفهم وقدراتهم في البحث العلمي والابتكار، والارتقاء بقدرات التفكير الناقد والمنطقي لديهم».

وأضاف «نتطلع من خلال هذه المسابقة إلى تشجيع جامعات دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دمج البحث العلمي في برامج البكالوريوس للوصول إلى تعليم مستدام، وفتح آفاق مهنية ووظيفية جديدة للطلبة».