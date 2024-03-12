طلبة الـ 12 يستهلّون اليوم امتحانات نهاية الفصل الثاني بـ «الرياضيات»

يبدأ طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023-2024، وتستمر الاختبارات التي يؤديها طلبة الصفوف من الثالث حتى الـ12 إلى 22 من مارس الجاري.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية للامتحانات في مواد المجموعة (A) الأساسية، بعد أن انتهى الطلبة من تسليم المشاريع التطبيقية لمواد المجموعة (B)، خلال الفترة من الثالث حتى السابع من مارس الجاري.

ويستهلّ طلبة الصف الـ12، في مختلف المسارات التعليمية امتحاناتهم اليوم (13 من مارس الجاري) بمادة الرياضيات، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان اللغة الإنجليزية في اليوم التالي (بعد غدٍ الخميس 14 من مارس الجاري).

فيما يؤدي طلبة المسار العام والمتقدم امتحان مادة العلوم الصحية، وامتحان الأحياء لطلبة مسار النخبة، ومادة العلوم التطبيقية لطلبة المسار التطبيقي يوم الجمعة المقبل. وفي 19 مارس، يؤدي طلبة المسارات الأربعة امتحان اللغة العربية، وفي 20 مارس، يتقدم الطلبة لامتحان الدراسات الاجتماعية، وفي 21 مارس يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية. ويختتم طلبة الصف الـ12 في مسارات العام، والمتقدم والنخبة امتحاناتهم بمادة الكيمياء أو الأحياء في 22 مارس.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الامتحانات تطبّق ورقياً لصفوف الثالث والرابع الخامس والتاسع (للمسارين العام والمتقدم)، من خلال الحضور في المدرسة. وتطبق ورقياً وإلكترونياً للصفين التاسع والخامس للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي في المدرسة.

ويطبق امتحان مادة اللغة الإنجليزية كتابياً وإلكترونياً للصف الـ12.

ويقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون في مدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، فيما يقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية.

وتنظم المؤسسة الامتحانات التي يؤديها طلبة الـ12 كتابياً وإلكترونياً على فترتين، حيث خصصت الفترة الأولى للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف الساعة، تبدأ من 12:00 ظهراً ولغاية 1:30 بعد الظهر، فيما خصصت ساعة واحدة للاختبار الكتابي من 1:30 لغاية الساعة 2:30.

ووجهت المؤسسة أنه على الإدارات المدرسية قبل بدء الاختبارات التأكد من أن عدد الطلبة في قاعات الاختبارات لا يتجاوز الـ25 طالباً، إلا في القاعات الكبيرة، والتأكد من توافر معايير الجودة الخاصة بقاعات الاختبار التي تشمل الإضاءة المناسبة التهوية ومقاعد مناسبة الطلبة، إضافة إلى توقيع جميع العاملين على نموذج التعهد، وبيان مهامهم ومسؤولياتهم، وفي حال وجود أي تقصير في المهام والمسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح الاختبارية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

• 15 الجاري امتحان «العلوم الصحية» لطلبة المسارين العام والمتقدم، و«الأحياء» لمسار النخبة، و«العلوم التطبيقية» لطلبة المسار التطبيقي.