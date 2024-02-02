مدارس في الفجيرة تحوّل الدراسة «عن بُعد» بسبب الأحوال الجوية

قررت إدارات مدارس خاصة في إمارة الفجيرة تحويل الدراسة اليوم، الجمعة، من الحضوري إلى نظام «عن بعد»، لعدم استقرار حالة الطقس، واستمرار هطول الأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من الإمارة.

وذكرت إدارات مدارس في الفجيرة أن قرار تحويل نظام الدراسة سيكون مؤقتاً، ويأتي بناءً على الاعتبارات الخاصة بسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

وأكدت إدارة عمليات النقل المدرسي في الإمارات الشمالية وضع «مواصلات الإمارات» خطة للطوارئ، تشمل إجراءات وتعليمات للسائقين حول القيادة في جميع الحالات الجوية، وتدريب السائقين ومشرفي النقل والسلامة عليها، إضافةً إلى الإجراءات الخاصة بالحافلات وجاهزيتها وملاءمتها للأجواء الصعبة.

وأوضحت أن الإجراءات تتضمن تفقد الحافلات، والتأكد من سلامة الفرامل والإطارات ومصابيح الإشارة والتحذير، وعدم الإسراع، وتجنب دخول برك المياه، وتجنب أي وقوف مفاجئ، والتركيز المستمر على الطريق وحركة السير حول الحافلة.

وبثت شرطة الفجيرة وبلديات المنطقة الشرقية تحذيرات وتعليمات خاصة بالطقس في وسائل التواصل الاجتماعي، ووزعت آليات ومعدات سحب مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع والمناطق السكنية. وطالبت شرطة الفجيرة الجمهور بالتزام التعليمات الصادرة منها، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الأودية، وتجنب ارتياد البحر، والالتزام بالسرعات المحددة.