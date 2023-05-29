"التربية": تطبيق "المواد الاختيارية" على طلبة المسارين العام والمتقدم

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنه سيتم تطبيق نظام المواد الاختيارية في الصف الحادي عشر للعام الأكاديمي 2023/2024 لطلبة المسار العام والمسار المتقدم في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطالب اختيار الخطة والمواد التي يرغب في دراستها في نهاية الصف العاشر، مشيرة إلى اختلاف عدد المواد الاختيارية حسب المسار والخطة واختيار الطالب من السيناريوهات المتاحة بما يتوافق مع التخصص العلمي الذي يرغب في استكمال دراسته في مؤسسات التعليم العالي لاحقا.

ولفتت إلى أن الطالب سيكمل مادتين علميتين على الأقل في نهاية الحلقة الدراسية بناء على أي سيناريو يقوم باختياره.

واعتمدت الوزارة الإطار العام لتطبيق المواد الاختيارية في مدارس الحلقة الثالثة للعام الدراسي المقبل (2023-2024)، إذ اشتمل على الموجهات العامة وخطط وسيناريوهات التطبيق، ومسؤوليات ومهام جميع أطراف العملية التعليمية.

وبينت الموجهات العامة التي اعتمدتها الوزارة لنظام المواد الاختيارية المقرر تطبيق على طلبة الصف الحادي عشر في العام الدراسي المقبل، لا يشمل الطلبة في مسارات "النخبة والتطبيقي والأكاديميات التخصصية.

وذكرت الوزارة أن نظام المواد الاختيارية، يوفر مجموعة من الخطط في كل من المسارين العام والمتقدم وتنقسم إلى مجموعتين أساسيتين، إذ يتخرج طالب الحلقة الثالثة في المجموعة الأولى وقد استكمل متطلبات مادتين علميتين من أصل ثلاث مواد علمية، فيما تركز مخرجات المجموعة الثانية على الخطة الدراسية الحالية بدون تطبيق المواد الاختيارية للمواد العلمية ليغطي الطالب المواد الدراسية المقررة عليه كافة حسب الخطط السابقة.

وأكدت أن نظام المواد الاختيارية يتطلب برنامج إرشاد أكاديمي ممنهج ومدروس ومحكم للتأكد من اختيار الطالب لنموذج التعليم الأنسب للتخصص الذي يرغب بعد مرحلة التعلم العام.

وأوضحت أن النظام يطبق في الصف الحادي عشر على المسارين العام والمتقدم في المدارس الحكومية فقط في العام الأكاديمي المقبل، والصفين الحادي عشر والثاني عشر للعام الأكاديمي (2024-2025)، موضحة أن مجموعة المواد الإلزامية تضم "اللغتين العربية والانجليزية والتربية الإسلامية والرياضيات والتربية البدنية والصحية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية"، ويتحتم على الطلبة كافة دراستها بغض النظر عن مساراتهم وخياراتهم التعليمية ومن بعدها يتاح للطالب الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى "المواد العلمية" وتليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم مجموعة مواد الأنشطة.