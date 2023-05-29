7 يونيو موعد بدء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تاريخ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثالث آخر محطات العام الدراسي 2022-2023، حيث ستبدأ الامتحانات للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر بتاريخ 7 يونيو وتتواصل لغاية 16 يونيو، فيما سيتم الإعلان عن النتائج بدءاً من 22 يونيو ولغاية 26 يونيو وفقاً للحلقات الدراسية.

الامتحانات التعويضية والإعادة

وبينت المؤسسة أنها ستعقد الامتحانات التعويضية خلال الفترة ما بين 19 إلى 23 يونيو وذلك للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول، فيما حددت المؤسسة الفترة ما بين 6 إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة وسيتم الإعلان عن نتائجها في 13 و 14 يوليو.

دليل استعدادات

وعممت المؤسسة دليل الاستعداد لامتحانات الفصل الثالث على جميع المدارس الحكومية، مبينة أنه تم شكلت لجان امتحانية للإشراف على سير الامتحانات.