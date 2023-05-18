7 واجبات على إدارات المدارس خلال الامتحانات

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عدداً من المحظورات في امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023، التي قررت إجراءها في الفترة من السابع إلى 16 من يونيو المقبل لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر.

وبيّن دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري سبعة إجراءات إدارية مطلوبة من إدارات المدارس للتحضير للامتحانات المركزية، حيث أكد الدليل ضرورة التعريف بسياسة الامتحانات المحدثة للطلبة وذويهم والمعلمين، وتشكيل لجان الامتحانات وتوزيع أدوارها، وتنظيم قاعات الامتحانات والمقاعد، على ألا يتجاوز العدد 25 طالباً في القاعة، والتأكد من توافر معايير جودة القاعة بما تتضمنه من ساعة، وإضاءة مناسبة، وتهوية، ومقاعد مناسبة للطلبة، وتخصيص قاعة للجان الاستلام والتسليم، وتوافر معايير الأمن والسلامة فيها، وتنظيم كشوف الملاحظة اليومية.

وتتضمن المحظورات أثناء أداء الامتحانات، عدم استخدام أو حمل الهواتف سواء من الطلبة أو المعلمين أو المراقبين، ويُمنع إدخال الأجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلى قاعات الامتحان.

كما شددت المؤسسة على منع الغش بأنواعه كافة في اللجان، ويعتبر إتلاف ورقة الامتحان مخالفة جسيمة، مؤكدة ضرورة بيان الإجراءات التي تتخذها اللجنة المختصة المشكلة في كل مدرسة أو بمقر اللجنة عند التعامل مع حالات الغش.

وأكدت منع تداول الامتحان بين الهيئات بأنواعها والمراقبين والطلبة وذويهم داخل المدرسة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت المؤسسة بأهمية توفير جو من الهدوء والسكينة في القاعة الامتحانية، وتزويد الطلبة بأوراق إضافية في حال لزم الأمر، ونشر ثقافة حسن إدارة الوقت للطلبة أثناء تأدية الامتحان، مشيرة إلى ضرورة تثقيف الطالب بضرورة تعبئة بيانات الورقة الامتحانية بطريقة صحيحة قبل البدء في إجابة أسئلة الامتحان.

واعتمدت المؤسسة، أخيراً، دليل استعداد المدارس للامتحانات الختامية للفصل الدراسي الثالث ونهاية العام الجاري 2022-2023، للطلبة في جميع الحلقات التعليمية، إذ حددت موعد بداية الامتحانات في السابع من يونيو المقبل، فيما الامتحانات التعويضية في الفترة من 19 إلى 23 يونيو، وتحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 من الشهر ذاته.

وأفادت بأن امتحانات الإعادة ستكون خلال الفترة من السادس إلى 12 من يوليو المقبل، وتحليل نتائج الإعادة وإعلانها 13 يوليو.

وقالت المؤسسة من خلال تحديثاتها على الجدولة الزمنية للامتحانات، إن من المقرر أن تبدأ امتحانات المجموعة (B) خلال الفترة 22-26 مايو الجاري، وآخر موعد لرصد درجات التقييم التكويني السادس من يونيو المقبل.