إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني يبدأ غداً

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدول الزمني المحدد لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية، والذي سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 25 أبريل ولغاية يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري.

وبينت المؤسسة أنه سيتم إعلان النتائج بحسب برمجة زمنية تمتد لأربعة أيام متتالية، إذ ستُعلن نتائج الطلبة من الصف الأول إلى الصف الرابع يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، يليها إعلان نتائج الصف الخامس إلى الصف الثامن يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل. وسيتمكن الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر من الحصول على النتائج يوم الخميس الموافق27 أبريل، يتبع ذلك نتائج طلبة الصف الثاني عشر يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري.

ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الدخول إلى بوابة الطالب والضغط على صفحة النتائج للاطلاع على نتيجة الفصل الثاني، كما يمكنهم طباعة الشهادة بعد إعلان النتائج وذلك من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

ولفتت المؤسسة إلى أنه بإمكان الطالب أو ولي أمره التوجه مباشرة إلى المدرسة وتوجيه جميع استفساراتهم المتعلقة بنتائج الامتحانات للكوادر التربوية المختصة والذين سيقومون بدورهم بالإجابة على هذه الاستفسارات.

وحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، فإن امتحانات المجموعة (B) تبدأ من 19 مايو حتى 26 من الشهر نفسه، وستكون فترة امتحانات نهاية الفصل للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر للمواد الدراسية التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو المقبل، مع استمرار اليوم الدراسي، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للمجموعة (A) والامتحانات التعويضية في الفترة من 12 يونيو المقبل حتى 23 من الشهر نفسه، فيما ستكون امتحانات الإعادة في الفترة من الثالث من يوليو حتى السابع من الشهر نفسه.