“التربية”: لجنة وطنية لمراجعة المنهاج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والاخلاق

بدأت وزارة التربية والتعليم بتطبيق المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق _ سلسلة سلامة في العام الدراسي 2020_2021 في إطار سعيها المتواصل لتطوير المناهج التعليمية وفق أحدث وأفضل الممارسات التعليمية المعتمدة عالمياً، مع الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية.

وشكلت وزارة التربية والتعليم في ديسمبر 2022 لجنة وطنية أكاديمية محايدة من مؤسسات التعليم الوطنية لمراجعة المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق _ سلسلة سلامة، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي في مارس 2023.