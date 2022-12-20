حسابات صحف ومؤسسات إعلامية على “تويتر” تحصل على علامة التوثيق الذهبية

اعتمدت شركة "تويتر"، علامة التوثيق الذهبية للحسابات الخاصة بالمؤسسات الإعلامية والصحف مثل حساب صحيفة "نيويورك تايمز" و"رويترز" ووكالة الأنباء الفرنسية وواشنطن بوست بدلاً من العلامة الزرقاء.

كما شهد التغيير حساب صحيفة "الإمارات اليوم" على منصة "تويتر" الذي يتابعه أكثر من 2.5 مليون مستخدم، ويعتبر الأكثر متابعة بين الصحف المحلية في دولة الإمارات، ليحصل ضمن التغييرات الجديدة على العلامة الذهبية بدلاً من الزرقاء.

ومنذ شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شركة تويتر الشهر قبل الماضي مقابل 44 مليار دولار، شهدت المنصة تغييرات عدة ورسائل متضاربة حول ما هو مسموح وغير مسموح به وتغييرات متعلقة بتجربة المستخدم وعلامات توثيق لم تلقَ على رضى عدد كبير من مستخدمي المنصة.

منها تقليص أعداد الموظفين وتغيير علامات التوثيق الزرقاء لتصبح متاحة للاشتراك مقابل 8 دولارات شهرياً.

وأعلن أيلون ماسك أمس الاثنين استقالته من رئاسة مجلس إدارة المنصة بعد استفتاء أطلقه على تويتر حول بقائه في منصبه أو تنحيه.

شهدت المنصة منذ شراء ماسك لها، مقابل 44 مليار دولار، رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به وتغييرات متعلقة بتجربة المستخدم وعلامات التوثيق لم تلقَ على رضى عدد كبير من مستخدمي المنصة.