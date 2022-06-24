مهام للمدارس خلال الأيام المتبقية من العام الدراسي الجاري

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفاد مديرو مدارس بأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حددت 13 مهمة للمدارس الحكومية، خلال الأيام المتبقية من العام الدراسي الجاري، في الفترة من 27 يونيو الجاري حتى الثامن من يوليو المقبل.

ووجهت المؤسسة إدارات المدارس خلال الفترة من 27 يونيو إلى الأول من يوليو، بإبلاغ الطلبة المستهدفين في اختبارات الإعادة، وإعداد جداول العام الأكاديمي المقبل، والتنسيق مع المواصلات، وتشكيل لجنة داخلية في كل مدرسة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد، ولجنة أخرى داخلية لتنظيم استلام كتب الطلبة لمشروع «إعادة تدوير الكتب» ضمن المراكز المحددة ويتم الإعلان عن تفاصيل العمل لاحقاً.

وأكدت المؤسسة أهمية تشكيل فريق للرد على استفسارات أولياء الأمور عن الدرجات واستقبال الحالات التابعة للطلبة، والتأكد من تحديث بيانات الطلبة في المنهل وتشعيبهم، وتحليل نتائج الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلبة، وتقييم مهارات الأطفال في الرياض.

وأفادت المؤسسة بأن مسؤوليات المدارس خلال الفترة 4 - 8 يوليو، تركز على إرسال الجداول المدرسية إلى إدارة الفرع، عقب مراجعتها مع مديري النطاقات، وتنفيذ اختبارات الإعادة، والتأكد من الحالات العالقة، وموافاة لجنة الاختبارات، والانتهاء من استلام أجهزة طلبة الثاني عشر وتسليمها لفريق الدعم التقني.

وشددت المؤسسة على إدارات المدارس حتى 24 يونيو، على أهمية رصد واعتماد الدرجات للطلبة في جميع مراحل التعليم، والاستمرار في استلام أجهزة الطلبة إلى ما بعد انتهاء فترة الاختبارات التعويضية وفق التوجيهات، فضلاً عن ضرورة التواصل مع أولياء أمور الطلبة المنتقلين إلى مدارس أخرى، والتواصل مع منسقي محطات الحافلات، فضلاً عن حصر الزيادات والشواغر من الكادر التعليمي، ورغبات النقل من الكادر التعليمي ورفع الأسماء إلى إدارة النطاق، وإعداد وتجهيز قاعات اختبار الإعادة من قبل الفريق المختص.

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