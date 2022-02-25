«الإمارات للتعليم» تعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022، للطلبة من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر بمسار النخبة والمسار التطبيقي والمسار المتقدم والمسار العام، وحددت مدة الامتحان الواحد بساعتين.

وتبدأ الامتحانات لطلبة مسار النخبة من 7-11 مارس المقبل لمواد المجموعة «ب»، وفي الـ14 من الشهر ذاته مادة الرياضيات، تليها اللغة الإنجليزية، ثم الدراسات الاجتماعية، وبعدها اللغة العربية، فالفيزياء، ثم التربية الإسلامية، وبعدها الأحياء، ويختتمون بمادة الكيمياء، منوهة بضرورة تسليم المهام والمشروعات النهائية لمواد المجموعة «ب».

ويستهل طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم أيضاً من 7-11 مارس المقبل بمواد المجموعة «ب»، ثم يباشرون بالرياضيات التطبيقية يوم 14 من الشهر ذاته، وتباعاً يقدمون الإنجليزية، ثم الدراسات الاجتماعية، فاللغة العربية، وبعدها العلوم التطبيقية، وينتهون بالتربية الإسلامية.

ويؤدي طلبة المسار المتقدم ثمانية امتحانات، إلى جانب خضوعهم لامتحانات مواد المجموعة «ب»، خلال الفترة من 7-11 مارس المقبل، ويقدمون من 14 مارس الرياضيات، ثم اللغة الإنجليزية، وبعدها الدراسات الاجتماعية، ثم اللغة العربية، تليها الفيزياء، ثم التربية الإسلامية، وبعدها العلوم الصحية، وينتهون بامتحان الأحياء، ويقدم أيضاً بالتوازي طلبة المسار العام مواد المجموعة «ب» بالتاريخ ذاته، ثم يمتحنون في مواد الرياضيات، فالدراسات الاجتماعية، تليها اللغة العربية، وبعدها الفيزياء، ثم التربية الإسلامية، والعلوم الصحية، ومادتي الكيمياء - الأحياء في اليوم الأخير، الذي يصادف يوم الـ24 من مارس المقبل، على أن يقدم طلبة المسارين العام والمتقدم المهام والمشروعات النهائية لمواد المجموعة «ب».

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