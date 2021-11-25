«الإمارات للتعليم» تعتمد جداول الامتحانات التعويضية

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

حدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الفترة من الخامس حتى التاسع من ديسمبر المقبل للامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الأول، التي اعتمدت جداولها الزمنية، أمس، حضورياً لطلبة الصفوف من الرابع إلى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، الذين تغيبوا بعذر مقبول أو من صادفتهم مشكلات تقنية خلال فترة الامتحان، وتمت إضافة بياناتهم في رابط الحصر من قبل إدارة المدرسة.

وأوضحت المؤسسة أن الزمن الكلي للامتحان الإلكتروني 90 دقيقة، وفقرة السؤال غير مقيدة بزمن، مشددة على ضرورة التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، والعمل على تطبيق كل الإجراءات الواردة في دليل استعدادات المدارس لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول وتنفيذها بدقة.

وشددت المؤسسة على ضرورة الالتزام بـ12 موجهاً عاماً للطلبة، وحظرت استخدام الآلة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقتين الأولى والثانية، وطلبة صفوف مسار النخبة، فيما يستطيع طلبة صفوف الحلقة الثالثة استخدام الآلة الحاسبة.

وأوضحت أن الامتحانات ستطبق إلكترونياً في المدارس لطلبة الصفوف من الخامس وحتى الـ12، فيما يقدم طلبة الصف الرابع الامتحان التعويضي ورقياً، ويؤدي طلبة الصف الـ12 المسجلون في المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، في اللجان الامتحانية بمدارس التعليم العام الحكومية، التي تم توزيعهم فيها خلال امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.

ودعت المؤسسة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة أداء الامتحان.

ووفقاً للجداول المعتمدة، يستهل طلبة الـ12 بمساراته (العام والمتقدم والنخبة) الامتحانات التعويضية بمادة اللغة العربية يوم الخامس من ديسمبر المقبل، وفي اليوم التالي الامتحان في مادتَي الكيمياء أو الأحياء خلال الفترة الأولى من الساعة 8:30 إلى 10 صباحاً، تليها العلوم الصحية في الفترة الثانية من الساعة 10:30 إلى 12، فيما يؤدي طلبة «المتقدم» الامتحان في مادة الكيمياء، وطلبة مسار النخبة في الأحياء.

ويؤدي الطلبة الامتحان في مادة الفيزياء يوم السابع من ديسمبر «الفترة الصباحية»، تليها الدراسات الاجتماعية في الفترة الثانية، وفي يوم الثامن من ديسمبر يؤدون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، ويختتمون سباق الامتحان التعويضي، وفي التاسع من ديسمبر يؤدون امتحانَي الرياضيات والتربية الإسلامية على فترتين بالتوالي.

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