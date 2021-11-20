منصة عالمية موحدة للبحوث المتعلقة بالاختبارات الدولية

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق منصة عالمية موحّدة لجميع البحوث المتعلقة بالاختبارات الدولية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للبحوث المنعقد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي.

وأفادت مديرة إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية في الوزارة، حصة الوهابي، في تصريحات صحافية، أمس، أن هذه المنصة ستكون حلقة الالتقاء بين جميع الخبراء في مجال التقييم والاختبارات الدولية ومجال تحليل البيانات، وإطلاقها سيسهّل في عملية تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات بين الدول لتقييم المشاركة في مختلف الاختبارات الدولية، وتطوير تحليل البيانات لاتخاذ القرارات المؤثرة في العملية التعليمية في كل دولة، لافتة إلى أنه أمر يحسب لدولة الإمارات السباقة لتكون محط اهتمام لجميع الباحثين والمبدعين في مختلف المجالات. وأضافت: سيسهم ذلك في تحقيق رؤية ورسالة وزارة التربية التي تهدف إلى توفير تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي معرفي. وقالت إن مشاركة الوزارة في العديد من الاختبارات الدولية يضعها في موقع المسؤولية لتطوير هذه الاختبارات والإسهام يداً بيد مع هذه المنظمات الدولية في ملامسة احتياجات الطلاب في دولة الإمارات.

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