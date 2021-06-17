طلبة الـ 12 يختتمون امتحاناتهم اليوم

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

يختتم طلبة الصف الـ12 امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، اليوم، فيما تبدأ امتحانات الإعادة والتحسين للطلبة من الصف الرابع حتى الـ12 في الفترة من الخامس من يوليو المقبل حتى الثامن منه.

ووفقاً لدليل أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، فسيكون امتحان الإعادة لكل من طلبة الصفوف (4 - 11)، في حال عدم تحقيق الطالب درجة الاجتياز في مادة أو أكثر من مواد المجموعة (A) بعد صدور نتيجة نهاية العام، وسيلتحق الطالب آلياً ببرنامج الفصول الذكية ليتمكن من التقدم لامتحان الإعادة لتحقيق درجة الاجتياز.

كما يشمل امتحان الإعادة طلبة الصف الـ12، في حال عدم تحقيق درجة الاجتياز في مادة أو أكثر من مواد المجموعة (A) بعد صدور نتيجة نهاية العام، وعلى الطالب التقدم لامتحان الإعادة لتحقيق درجة الاجتياز، ولا يلتحق الطالب ببرنامج الفصول الذكية.

ويشمل امتحان التحسين (رفع معدل الطالب 10%) طلبة الصف الـ12 الراغبين في رفع معدلاتهم النهائية في ثلاث مواد، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. ويتقدم الطالب للامتحان في المواعيد نفسها المحددة لامتحان الإعادة لطلبة الصف الـ12.

من جهة أخرى، أدى طلبة الـ12 امتحان الفيزياء، أمس، الذي جاء في نموذج امتحان واحد للطلبة كافة.

وجاءت الورقة الامتحانية موزعة على 22 سؤالاً.

ولفت طلبة إلى أن الامتحان تضمن أسئلة صعبة تحتاج إلى تفكير ووقت إضافي، منها سؤال تطلبت إجابته فهماً شاملاً للوحدات الثلاث المقررة في الفصل الدراسي الثالث، إضافة إلى سؤال آخر هو «صورة الأسهم المتداخلة»، الذي يعتبر سهلاً ممتنعاً، إذ يحتاج إلى تدقيق النظر في الصورة بشكل كبير.

ويختتم طلبة الـ12 امتحانات نهاية العام للتعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، اليوم، بمواد العلوم الصحية للمسارين العام والمتقدم، وبمادة الأحياء لمسار النخبة.

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