«التربية» تفتح التسجيل لاختبار «إمسات» في 4 مواد

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لاختبار الإمارات القياسي (إمسات)، أمس، أمام طلبة الصف الثاني عشر، لخوض الاختبارات المقررة له يوم 27 مارس الجاري في مواد «الإنجليزية» و«العربية» والرياضيات والفيزياء.

وأفادت الوزارة على «تويتر»، بأن جميع الطلبة سيصلهم إشعار بفتح باب التسجيل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وستعقد الاختبارات في 265 مركزاً معتمداً على مستوى الدولة في مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار، وكان 30 ألف طالب وطالبة تقدموا لاختبار الإمارات القياسي (إمسات) في مادتي الرياضيات والفيزياء في 13 فبراير الماضي.

ويطبق اختبار الإمارات القياسي «إمسات» على طلبة الصف الثاني عشر ويعد شرطاً للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أنه شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديل الاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

ويعد الاختبار إلزامياً على طلبة الثاني عشر سواء الإماراتيون أم غير الإماراتيين، ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة.

وحددت الوزارة مجموعة تعليمات يجب على الطالب الالتزام بها، منها التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات والحصول على تذكرة لكل اختبار حسب اليوم الذي حدده الطالب لأداء الاختبار، والتأكد من طباعة تذكرة الاختبار قبل كل اختبار، وقراءة التعليمات الموجودة عليها، وكذلك التأكد من موقع مركز الاختبار والتاريخ والوقت.

وأكدت ضرورة تأكد الطالب من إحضار النسخة الأصلية للهوية الإماراتية ونسخة ورقية من تذكرة الاختبار، والتواجد في مركز الاختبار قبل موعد الاختبار بـ15 دقيقة على الأقل، والتأكد من أنه في قاعة الاختبار الصحيحة، وأن يجيب على جميع فقرات الاختبار، وفي حال واجهه أي عطل فني في جهازه يستطيع إخبار المسؤول في قاعة الاختبار فوراً، وبعد الانتهاء من الاختبار ستصل إلى الطالب رسالة نصية بتوافر نتائج الاختبار.

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