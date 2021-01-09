فرصة ثالثة "تعويضية" للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت وزارة التربية والتعليم منح الطلبة المرضى وأصحاب الأعذار فرصة تعويضية بديلة أخرى (فرصة ثالثة) يُحدّد موعدها لاحقًا، والذين لن يتمكنوا من تأدية الامتحانات التعويضية (الفرصة الثانية) التي تنطلق اليوم لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر التي تعقدها وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى 14 يناير الجاري.

وأشارت إلى أن طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر سيؤدون امتحاناتهم إلكترونياً «عن بُعد» ، أما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فستعقد الامتحانات في المدارس، وفي اللجان نفسها التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبينت الوزارة أن الامتحان سيكون إجبارياً لجميع الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار في الفصل الدراسي الأول، واختيارياً لجميع الطلبة لتحسين نتائجهم في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية.

واعتمدت الوزارة جداول الامتحانات التعويضية، أخيراً، للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، وحددت الوزارة أربع فئات مستهدفة بالامتحانات التعويضية، وهي إلزامي لجميع الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول، وإلزامي لجميع الطلبة الذين واجهوا أعطال تقنية ولم يتمكنوا من تنفيذ أو إنهاء الامتحان الأساسي، وإلزامي لطلبة الصف 11 للمسارين العام والتطبيقي لامتحان الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية، واختياري للطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم في مواد المجموعة A للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر.

وأوضحت أن طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر سوف يؤدون الامتحانات التعويضية التي ستنطلق الأسبوع المقبل، إلكترونياً عن بعد "من المنزل"، أما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر ستعقد الامتحانات في المدارس "في اللجان التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول".

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