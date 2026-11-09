100 مشروع في نهائيات «الإمارات للعالِم الشاب» في 4 مجالات حيوية

تأهّل 100 مشروع بحثي إلى نهائيات مسابقة «الإمارات للعالِم الشاب»، التي استقطبت 2651 طلب تسجيل من طلبة الصفوف الخامس إلى الثاني عشر، لعرض نتائج أبحاثهم ومناقشتها على منصة وطنية تحتضن المواهب العلمية، ضمن الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي تنطلق فعالياته، غداً الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 13 منه، في مركز «أدنيك» العين.

وتنافس المشروعات المتأهلة في 4 مجالات علمية: التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئية، والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضيات، والعلوم السلوكية والاجتماعية، لتوظيف قدرات الطلبة البحثية في معالجة مشكلات واقعية، وصقل مهاراتهم وتأهيلهم للمنافسات العلمية الدولية، ومنها معرض «آيسف».

وتضع النهائيات الطلبة أمام اختبار علمي متكامل، يعرضون خلاله مشروعاتهم ويدافعون عن منهجيتها ونتائجها أمام المحكّمين، مستندين إلى الأدلة، إلى جانب التفاعل مع العلماء والجمهور، بما يعزّز قدراتهم على البحث والتحليل ومناقشة النتائج والتواصل العلمي.