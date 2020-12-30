الدراسة عن بُعد في مدارس أبوظبي لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بُعد" في كل مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، وفق ما أعلنه مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الفصل الدراسي يبدأ في 3 يناير، وأن القرار جاء حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين والعاملين كافة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news