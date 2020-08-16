تأجيل الدراسة لنصف طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي شهراً

المصدر: ​عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن سياسات ومبادئ توجيهية بشأن استئناف دوام الطلاب في المدارس الخاصة بأبوظبي، نصت على إلزام جميع الموظفين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب بالامتثال للتدابير الاحترازية وإجراءات التعقيم الصارمة، وكشفت عن تأجيل الدراسة في المدارس الخاصة للصفوف من السادس وحتى الثاني عشر لمدة شهر لمراقبة مدى تأقلم وتجاوب الطلاب مع الاجراءات والتخطيط لعودة بقية الطلبة.

وأكدت الدائرة أن جميع المدارس ستخضع لزيارات تفتيشية قبل الافتتاح وبشكل دوري لضمان الامتثال، حيث تشمل الإجراءات فحوصات كوفيد-19 إلزامية للمعلمين والموظفين والطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، والحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة 1.5 متر داخل المدرسة، وتحديد السعة الصفية بما لا يتجاوز 15 طالباً لكل صف، كما سيتم فحص درجات الحرارة يومياً وإلزام المعلمين والطلاب بدءاً من عمر 6 أعوام فما فوق بارتداء كمامات الوجه، وتعليق جميع الأنشطة الرياضية والإضافية.

واعتمدت الدائرة بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في أبوظبي خطة فتح المدارس الخاصة في أبوظبي للعام الدراسي المقبل، والتي تشمل دوام الطلاب بالمدارس، حيث تم إقرار اتاحة خيار التعليم عن بعد طوال الفصل الدراسي الأول شريطة التنسيق مع المدرسة، مع إتاحة خمسة نماذج للمدارس الخاصة لتطبيق التعليم داخل الصفوف.

وتضمنت خطة فتح المدارس تطبيق سياسة امتثال صارمة لضمان التزام 205 مدرسة خاصة في الإمارة بأعلى إجراءات الوقاية والتعقيم وتنفيذ زيارات ميدانية قبل انطلاق الدراسة وخلال العام الدراسي، بالإضافة إلى حضور طلاب المرحلة التمهيدية حتى الصف الخامس "السنة السادسة للمنهاج البريطاني"، اعتبارا من اليوم الأول للدراسة على أن يؤجل حضور طلاب بقية المراحل الدراسية 4 أسابيع من بدء العام الدراسي وذلك لاتاحة الفرصة للمدارس مراقبة مدى تأقلم وتجاوب الطلاب مع الاجراءات والتخطيط لعودة بقية الطلبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news