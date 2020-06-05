اختبارات مركزية قصيرة لطلبة الصفوف (4 - 11) بعد غدٍ

المصدر: أمين الجمال ـ دبي

يؤدي طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري اختبارات مركزية قصيرة في خمس مواد، هي الفيزياء والعلوم والأحياء والرياضيات والكيمياء، بداية من الأحد المقبل تستمر حتى الخميس.

وقررت الوزارة تأجيل الاختبارات المركزية القصيرة، حرصا على مصلحة الطلبة، نظرا لتزامنها مع اختبار الإمارات القياسي (EmSAT).

كما قررت تأجيل اختبار الرياضيات للصف الـ(11) ضمن مسار النخبة الذي كان مقررا أداؤه في11 يونيو الجاري إلى موعد ستحدده لاحقا، لتهيئة طلبة النخبة لامتحان AP Calculus ومنحهم مزيداً من الوقت لاستكمال خطة الدّروس خلال هذه الفترة.

وأكدت التزامها بتحقيق بيئة تعلم مثلى وإيجابية في هذا الظرف الاستثنائي، إذ وضعت منهجية خاصة بالاختبارات تتسم بكونها ميسرة للطلبة وتخدم مصلحتهم وتحقق لهم أعلى مقاصد التعليم والتعلم، وهي قائمة على الاختبارات المركزية القصيرة عبارة عن نقاط فحص بدرجات محدودة، وسيتم احتساب أفضل النتائج التي يقدمها الطالب، مع توفير امكانية أخذ الاختبار القصير أو التدريب الإلكتروني طيلة الفصل الدراسي الأخير.

وطمأنت الوزارة الطلبة حول نتائج الاختبارات المركزية القصيرة، إذ إنها مجرد أداة تخدم مفهوم القياس من أجل التعلم، وليس كما يظن البعض أن هذه الاختبارات حاسمة ومصيرية، وتحدد معدل الطالب من 100%.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات القصيرة، صممت لمحاكاة مستويات الطلبة، وتدريبهم على نمط القياس الذكي، وتمكينهم من رصد مستواهم الحقيقي في مهارات محددة، وهي خطوة لتحسين مستوياتهم مستقبلا من خلال تحديد مكامن القوة وتلك التي بحاجة للتطوير.

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