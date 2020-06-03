21 يونيو بدء اختبارات نهاية العام للصف الـ 12

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق الاختبارات النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2019-2020، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، من خلال منظومة التعلم عن بعد، في 21 يونيو، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، فيما من المقرر الإعلان عن جداول الاختبارات وبقية التفاصيل الأخرى قبل أسبوعين من انطلاقها.

ويستأنف طلبة الثاني عشر اختبار الإمارات القياسي (إمسات) في الفترة من التاسع من يونيو إلى الثامن من يوليو المقبل في المواد الأربع الأساسية، وهي: اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء، وفق ضوابط وإجراءات وقائية واحترازية.

وزادت وزارة التربية والتعليم عدد المراكز المخصصة له في كل إمارة، وفي حال عدم توافر مقعد للطالب ضمن نطاق إمارته، فعليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها، وذلك حرصاً على مصلحة وسلامة وراحة الطلبة، وسلاسة تأدية اختبار الإمارات القياسي «إمسات».

وحددت الوزارة ثمانية إجراءات احترازية لتأدية اختبار «إمسات»، هي: ارتداء الكمامة والقفاز قبل دخول الطالب إلى مركز الاختبار، وقياس حرارة الطالب، ومروره من أمام الكاميرا الحرارية، وأي طالب ستظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا المستجد، يمنع من دخول قاعة الاختبار، ويجب إحضار الهوية الوطنية، حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، كما سيتم قبول الهوية الرقمية.

ومنعت الوزارة اصطحاب أي من أفراد الأسرة إلى مركز الاختبار نهائياً، ولا يسمح لأفراد الأسرة بالوجود في قاعات الانتظار.

وكانت الوزارة نفذت عدداً من الاختبارات المركزية في مايو الماضي، ويخضع حالياً طلبة الصفوف من الرابع إلى الـ11 لاختبارات قصيرة مركزية، خلال الفترة من 31 مايو إلى الرابع من يونيو 2020، للفصل الدراسي الجاري.

4 توجيهات

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بأربعة توجيهات أثناء أداء الاختبار، هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عليه، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، وعند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة إلى السؤال السابق.

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