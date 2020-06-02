21 الجاري انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام للصف الـ12

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق الاختبارات النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2019-2020 للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم من خلال منظومة التعلم عن بعد، في 21 يونيو، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، فيما من المقرر الإعلان عن جداول الاختبارات وباقي التفاصيل الأخرى قبل أسبوعين من انطلاقها.

ويستأنف طلبة الثاني عشر اختبار الإمارات القياسي (امسات) في الفترة من التاسع يونيو حتى الثامن يوليو المقبل في المواد الأربع الأساسية، وهي: اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء وفق ضوابط واجراءات وقائية واحترازية.

وزادت وزارة التربية والتعليم، عدد المراكز المخصصة له في كل إمارة، وفي حال عدم توافر مقعد للطالب ضمن نطاق إمارته، فعليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها، وذلك حرصا على مصلحة وسلامة وراحة الطلبة وسلاسة تأدية اختبار الامارات القياسي «امسات».

وحددت الوزارة ثمانية إجراءات احترازية لتأدية اختبار الإمارات القياسي (EmSAT)، هي ارتداء الكمامة والقفاز قبل دخول الطالب إلى مركز الاختبار، وقياس حرارة الطالب، ومروره من أمام الكاميرا الحرارية، وأي طالب ستظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا المستجد، ويمنع من دخول قاعة الاختبار، ويجب إحضار الهوية الوطنية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، كما سيتم قبول الهوية الرقمية، ومنعت الوزارة اصطحاب أي من أفراد الأسرة إلى مركز الاختبار نهائيا، ولا يسمح لأفراد الأسرة بالتواجد في قاعات الانتظار.

وكانت الوزارة قد نفذت عدد من الاختبارات المركزية في مايو الماضي ويخضع حاليا طلبة الصفوف من 4 حتى 11 لاختبارات قصيرة مركزية، خلال الفترة من 31 مايو إلى الرابع يونيو 2020، للفصل الدراسي الجاري.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأربعة توجيهات أثناء أداء الاختبار، هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عليه، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، وعند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق.

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