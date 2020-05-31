بدء الاختبار المركزي لطلبة المدارس ضمن «التعلم الذكي»

المصدر: أبوظبي - وام

يبدأ اليوم الاختبار المركزي للفصل الدراسي الثالث لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم. ويأتي الاختبار ضمن منظومة التعلم الذكي والتعليم عن بعد التي تطبقها الوزارة، حيث يستهل طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن «مسار النخبة» الاختبار الأول في مادة العلوم اليوم، بينما يؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الثامن اختبار اللغة العربية في الثاني من يونيو المقبل، وفي 3 يونيو اختبار اللغة العربية لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، وفي 4 يونيو يدخل طلبة الصفوف من الرابع حتى الثامن اختباراً في اللغة الإنجليزية. وتبلغ مدة الاختبار 30 دقيقة، وحددت الوزارة ضوابط خلال أداء الاختبار، منها أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانبه من خلال مؤقت زمني، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى التالي.

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