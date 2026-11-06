خالد بن محمد بن زايد يلتقي نائبة الرئيس التنفيذي لـ"بي واي دي" ويطّلع على إنجاز الشركة بتسجيل رقم قياسي للسرعة في أبوظبي

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية، المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة الجديدة وحلول التنقّل المستدام.

واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على إنجاز الشركة بتسجيل رقم قياسي جديد لأسرع سيارة إنتاجية في العالم، من خلال سيارتها الكهربائية "يانغوانغ يو 9 إكستريم"، التي تجاوزت سرعتها 500 كيلومتر في الساعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي في منطقة الظفرة، في 1 نوفمبر 2026، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 496.22 كيلومتراً في الساعة، والمسجّل في ألمانيا عام 2025.

ويُبرز هذا الإنجاز ما تتمتّع به أبوظبي من بنية تحتية متطورة وقدرات فنية وتنظيمية تُتيح استضافة الاختبارات المتقدمة في قطاع المركبات الكهربائية، إلى جانب تكامل جهود الجهات المعنية في توفير المتطلبات اللازمة لإجراء هذه الاختبارات، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير واختبار تقنيات التنقّل المستقبلية.

حضر اللقاء الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومحمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.