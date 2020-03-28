طالبتان تبتكران خدمة لتحديد المواقع في الأماكن المغلقة

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت طالبتان، في مدرسة المضب بإمارة الفجيرة، خدمة ذكية لتحديد المواقع في الأماكن المغلقة، لتسهيل العثور على الأطفال والأشخاص في الأسواق العامة والحدائق والأماكن المزدحمة.

وقالت الطالبتان حصة سعيد، ومريم راشد، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه الخدمة الذكية عبارة عن جهاز صغير الحجم، يمكنه تحديد الأماكن المراد الوصول إليها، بصورة أدق من جهاز «جي بي إس»، الذي يستخدم في الأماكن المفتوحة.

وأضافتا أنهما استغرقتا فصلاً دراسياً كاملاً (ثلاثة أشهر) لإنجاز الخدمة الذكية، لأن عملية برمجة الجهاز كانت معقدة، وتحتاج إلى دراسة وبحث فترة طويلة.

وذكرتا أنهما أجريتا تجارب عدة على الجهاز، وكانت النتائج جيدة، وتحقق الهدف المطلوب منه، إذ إنه يضيق مساحة البحث عن مكان الشخص، أو الشيء الذي يتم البحث عنه بمسافة تراوح بين متر وثلاثة أمتار.

ولفتت الطالبتان إلى أنهما فكرتا في ابتكار هذا الجهاز، للحد من حالات فقد الأطفال في الأسواق التجارية الكبيرة والأماكن العامة المزدحمة.

وأفادت الطالبتان بأنهما شاركتا بالجهاز في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في شهر فبراير الماضي، في «فيستيفال آرينا بدبي».

وأشارتا إلى أن المهرجان كان فرصة مناسبة للتعرف إلى تجارب طلبة متميزين، واكتساب الخبرات من خلال ورش العمل والمحاضرات حول ابتكارات الطلبة، وعدد من الموضوعات الأخرى، أبرزها قطاع الفضاء في الدولة.