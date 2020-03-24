إلغاء 5 اختبارات دولية لطلبة 105 مدارس تعتمد المنهاج البريطاني في الدولة

المصدر: أمين الجمال - دبي:

قررت هيئة كامبردج للمؤهلات الدولية إلغاء خمسة امتحانات دولية، مقرر عقدها خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، لطلبة المدارس البريطانية، التي تضم أكثر من 105 مدارس داخل دولة الإمارات، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين من فيروس كورونا، لافتةً إلى أنها ستقدم تحديثاً لعدد المدارس بعد غدٍ (الخميس)، وبشكل منتظم.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي نشرته أخيراً على موقعها، أن الاختبارات الخمسة، هي IGCSE, Cambridge O Level, Cambridge International AS & A Level, Cambridge AICE Diploma and Cambridge Pre-U، مشيرة إلى أن قرار إلغاء الاختبارات جاء بعد التشاور مع إدارات المدارس التابعة لها على مستوى العالم.

وأضافت الهيئة أنها ستزود المدارس بالإرشادات اللازمة حول آلية تقييم درجات الطلبة، وذلك من خلال موقعها www.cambridgeinternational.org.

وذكرت الهيئة على موقعها أن 105 مدارس خاصة تعتمد المنهاج البريطاني داخل دولة الإمارات، تندرج تحت مظلة امتحانات كامبردج، ما يشير إلى أن هذه المدارس سيشملها قرار إلغاء الاختبارات الدولية الخمسة المقررة في شهري مايو ويونيو المقبلين.

من جانبها، أبلغت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، "الإمارات اليوم"، بأن "مجالس الامتحانات الدولية المعنية بهذه الاختبارات ستتولى التواصل مباشرة مع المدارس التي حددتها هيئة كامبردج للمؤهلات الدولية، لإطلاعها على آخر المستجدات"، مضيفةً: "نشجع أولياء أمور الطلبة بالمدارس المحددة في إمارة دبي على التواصل مباشرة مع مدارسهم للاطلاع، على المستجدات كافة بشأن الاختبارات الدولية".