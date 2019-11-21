فائزون بمسابقة طلابية يحصلون على مِنح دراسية كاملة في جامعة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منحت جامعة دبي الفائزين بالمركز الأول في المسابقة الطلابية «كويز بيي» من مدرسة أكسفورد، منحاً دراسية كاملة، لدراسة الهندسة أو تقنية المعلومات أو إدارة الأعمال. كما حصل الفائزون على جوائز نقدية 5000 درهم للفريق الأول، و2000 درهم للفريق الثاني.

نظمت المسابقة كلية دبي للأعمال ونادي بيتا جاما سيغما، بالتعاون مع مركز التدريب المهني والوظيفي للطلبة في الجامعة.

وشارك في المسابقة 14 فريقاً من مدارس ثانوية، بينهم طلبة الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، يدرسون الحصص المتخصصة في العلوم وإدارة الأعمال والفنون والآداب والتقنية. ومن هذه المدارس: المواكب (القرهود)، المدرسة الأميركية الدولية، مدرسة الشارقة الأميركية الدولية - دبي، مدرسة الشيخ راشد آل مكتوم الباكستانية، مدرسة أكسفورد، مدرستنا الثانوية الإنجليزية - الشارقة (البنين)، مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، خلال حضوره افتتاح الفعالية، أن هذه المسابقة تلعب دوراً رئيساً في تعزيز التميز الأكاديمي بين طلاب المدارس الثانوية، وتسهم في تحفيزهم على التعلم والإبداع والابتكار وزيادة مهاراتهم وحصيلتهم الثقافية، واكتشاف قادة المستقبل بين الطلبة المتنافسين، وتعزيز المسؤولية المجتمعية في جامعة دبي.