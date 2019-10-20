8 شروط للحصول على تعليم مجاني في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حددت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة، ثماني شروط للحصول على التعليم المجاني للمقيمين في رأس الخيمة، لجميع الفئات المراحل الدراسية والجامعية في الإمارة، حيث تتكفل المؤسسة بتدريس 20406 طالبا في مدارس الشيخ سعود التعليمية الخيرية وفي المدارس الخاصة بالإمارة وبعض التخصصات الجامعية.

وتفصيلا قالت رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة سمية حارب السويدي، لـ "الامارات اليوم"، إن المؤسسة وضعت ثماني شروط لقبول تسجيل الطلبة المقيمين في رأس الخيمة ضمن برنامج التعليم المجاني الذي تراعاه مؤسسة الشيخ سعود الخيرية التعليمية، بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود في الحصول على التعليم.

وأوضح أن شروط قبول الطالب تنص على أن يكون راتب ولي أمر الطالب أقل من ثلاثة آلاف درهم، وأن يكون من ذوي الدخل المحدود، أو من الفقراء، أو الأيتام، أو يكون من ذوي الحالات الصحية وفقا لتقارير طبية، وأن يكون غير قادر على العمل، وأن يكون عدد أفراد الأسرة لا يسمح لولي الأمر بتحمل تكاليف دراستهم ماليا، وأن يكون لديه مديونية ماليا تمنعه من سداد الرسوم الدراسية.

وأوضحت أن المؤسسة تقوم بدراسة جميع الحالات والطلبات من أجل الموافقة على قبول تسجيل الطالب في فصولها الدراسية وفقا لأكثر الحالات احتياجا، وتابعت أن المؤسسة لديها 2090 طالبا وطالبة يدرسون مدارس من الشيخ سعود بن صقر الخيرية التعليمية برأس الخيمة البالغ عددها أربع مدارس وهي: مدرسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية الخاصة للتعليم الأساسي حلقة أولي بنين، مدرسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية الخاصة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين، ومدرسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية الخاصة للتعليم الأساسي حلقة أولي للبنات ومدرسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية الخاصة للتعليم الأساسي والثانوية للبنات.

وأضافت أن المؤسسة قامت بتسجيل 300 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط للدراسة في المدراس الخاصة في إمارة رأس الخيمة بعد تحمل المؤسسة جميع التكاليف ورسوم التسجيل عنهم، حيث وفرت المؤسسة لجميع الطلبة مع بداية العام الدراسي جمع المستلزمات المدرسية من أحذية وحقائب مدرسية.

وأشارت إلى أن المؤسسة قامت بتسجيل 16 طالبا ممن أنهوا الثانوية العامة في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية برأس الخيمة، للدراسة في تخصص التمريض، ضمن مشاريع المؤسسة في راعية الطلبة من ذوي الدخل المحدود وممن تنطبق عليهم الشروط للحصول على التعليم الجامعي.

وذكرت أن المؤسسة تعمل جاهدة من أجل توفير التعليم الدراسي والجامعي المجاني للطبة من جميع الفئات العمرية، سواء في مدارس المؤسسة أو في المدارس والجامعات الخاصة، لافتا إلى أنه يوجد في قائمة الانتظار أكثر من 400 طالب وطالبة من ذوي الدخل المحدود ممن استوفوا شروط التسجيل حيث تعمل المؤسسة على توفير مقاعد دراسية لهم وفقا للشواغر الدراسية المتوفرة في المدارس الخاصة أو في مدارس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمة الخيرية.

وأوضحت أن المؤسسة مازالت تتلقى طلبات من ذوي الدخل المحدود للتسجيل في التعليم المجاني، حيث تقوم المؤسسة بدراسة جميع الحالات ووضعها في قائمة الانتظار تمهيدا لقبولهم مع بداية العام الدراسي الجديد.