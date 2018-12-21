«التربية» تطلق المرحلة الأولى من «اجتياز» لطلبة الخدمة الوطنية

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم السادس من يناير المقبل لبدء امتحانات طلبة الصف الـ12 الملتحقين بالخدمة الوطنية، ضمن برنامج «اجتياز» الذي أطلقته الوزارة، أخيراً، ليكون خاصاً بهذه الفئة من الطلبة، لافتةً إلى أن مراكز أداء الامتحان تشمل أبوظبي والعين والظفرة وعجمان.

وتستمر امتحانات «اجتياز» لمدة ستة أيام، حسب الجدول الذي أعلنته الوزارة. ويشمل ست مواد دراسية، هي الرياضيات يمتحنها الطلبة في السادس من يناير المقبل، تليها اللغة العربية، والفيزياء، تليها اللغة الإنجليزية، ثم الأحياء، وتختتم الامتحانات بمادة الكيمياء. وبيّن الجدول أن مدة إجابة كل امتحان ساعتان، تبدأ من 11:30 وتنتهي الساعة 1:30.

وأفادت الوزارة بأن الامتحانات تعتبر المرحلة الأولى من برنامج اجتياز، وتستهدف هذه المرحلة الطلبة الذين لم يحققوا درجات اجتياز الصف الـ12 في العام الأكاديمي 2017/‏‏2018، مضيفةً أن الامتحانات التابعة للبرنامج يبدأ تنفيذها مركزياً وإلكترونياً لـ453 طالباً، في المسارين العام والمتقدم.

وكانت الوزارة اعتمدت برنامج منح الطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية الراسبين في نهاية العام الدراسي فرصة جديدة لتحقيق درجة الاجتياز (النجاح)، والحصول على شهادة إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية، موضحةً في دليل الإجراءات التنفيذية لسياسة التقييم للعام الدراسي الجاري، الذي وزّعته، أخيراً، على مدارس التعليم العام والخاص، الذي يطبق منهاج الوزارة، أن تطبيق البرنامج يرتكز على أسس محددة، هي منح الطلبة صلاحية استخدام نظام «LMS» للتدرب على التعلم والتقييم الذاتي، وتحديد مراكز امتحانات عامة، وتطبيق اختبار إلكتروني في مواد دراسية محددة مرة واحدة، وتحقيق درجة الاجتياز في جميع المواد التي تقدم فيها، وتمكِّن الطالب من الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وعدم تحقيق درجة الاجتياز لمادة أو أكثر، يترتب عليه الالتحاق بالبرنامج مرة ثانية.