«خليفة التربوية» تنظم ورشاً للتعريف بمجالات دورتها الجديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت جائزة خليفة التربوية ورشة عمل تطبيقية، للتعريف بالمجالات المطروحة بدورتها الثانية عشرة 2018/‏‏‏2019، وذلك بجامعة الشارقة وشارك في الورشة عدد من المحكمين والفائزين وقيادات مدرسية وأكاديمية على مستوى الدولة.

وأكدت الأمين العام للجائزة، أمل العفيفي، أهمية الورش، التي تندرج ضمن البرنامج التعريفي للجائزة، إذ تستهدف مد الجسور لنشر ثقافة التميز بين العاملين في مختلف المؤسسات التربوية والجهات ذات العلاقة بالشأن التعليمي، مشيرة إلى أن الورش تركز على مفاهيم تبادل الخبرات بين الفائزين والمرشحين، إضافة إلى التعريف بصورة دقيقة بشأن المعايير والمتطلبات التي ينبغي توافرها عند الترشح لأحد المجالات المطروحة في الدورة الثانية عشرة.

وأشارت إلى أن الورشة تأتي امتداداً لورش سابقة تم تنظيمها في مقر الجائزة، وفي جامعة خليفة، بأبوظبي. وستتواصل الورش في عدد من المؤسسات والأكاديمية على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يوسع قاعدة المشاركة في الدورة الحالية من جانب العاملين في الميدان التربوي.

وتضمن البرنامج ورش عمل في مجالات مختلفة، قدمها مشاركون وفائزون سابقون وقيادات مدرسية.