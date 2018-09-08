شرطة العاصمة تحتفل بعودة الطلبة إلى المدارس

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

احتفلت مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بعودة الطلاب إلى المدارس، بتنظيم عدد من الفعاليات، شملت توزيع هدايا وقرطاسية ومستلزمات مدرسية على طلبة مركز الإمارات للتوحد، وطلبة عدد من المدارس الواقعة، ضمن نطاق اختصاص مراكزها الشرطية.

وأكد مدير المديرية، العميد سهيل سعيد الخييلي، حرص شرطة أبوظبي واهتمامها بتنفيذ برامج مجتمعية ترسّخ ثقافة العطاء والعمل الإنساني، موضحاً أن هذه المبادرات تسهم في تهيئة الطلبة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتحفزهم على التفوّق الدراسي، لافتاً إلى أهمية التعاون المشترك مع الجهات التعليمية والإنسانية لتقديم أرقى الخدمات المؤسسية، ضمن أولوياتها الرئيسة في الاهتمام بالطلبة وأصحاب الهمم.

وكان طلبة مركز الإمارات للتوحد، شاركوا في الاحتفال الذي نظمه مركز شرطة الشعبية، بالتعاون مع قسم العلاقات العامة في المديرية، وتعرفوا إلى مهام الشرطة ودورياتها الأمنية والمجتمعية، ولاقت استحساناً من إدارات المدارس وأولياء الأمور، أثرت وجدانهم، وتركت أثراً فعالاً في نفوسهم، ورسخت شعوراً بالمسؤولية المجتمعية، ما يسهم في خلق مجتمع آمن ومستقرّ للطلبة.